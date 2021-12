Luis Medina Ruiz: “nos duele cuando muere un paciente no vacunado”

Fue director del Hospital María Auxiliadora de Ranchillos, del Centro de Salud Ramón Carrillo, en Yerba Buena y del Hospital Nicolás Avellaneda. Y de allí pasó a ser Secretario Ejecutivo Médico del Siprosa. Ayer, en lo que el gobernador Osvaldo Jaldo consideró un corrimiento natural, Luis Medina Ruiz sucedió a Rossana Chahla al frente del Ministerio de Salud de la provincia. “Comienza una nueva etapa en la que vamos a estar al lado de la comunidad junto al equipo de Salud”, dijo luego de prestar juramento en un Salón Blanco atestado de personas.

La designación de Medina Ruiz “fue un reconocimiento y un agradecimiento para todo el personal de la salud pública de la provincia que supo estar a la altura de las circunstancias en los momentos más difíciles de la pandemia. Son los que pusieron el cuerpo en todo momento, arriesgando su vida para salvar a los tucumanos”, afirmó Jaldo.

En sus primera palabras como flamante ministro, Medina Ruiz advirtió: “acepto el desafío con mucha humildad y responsabilidad, sabemos que tenemos por delante una pandemia que no termina, que al mundo lo está acosando y sabemos que Tucumán no se va a librar de eso. Pero sabemos que tenemos un equipo que estuvo trabajando mucho tiempo, liderado por la señora ministra Rossana Chahla, que ahora va a cumplir otra función y nosotros tenemos la responsabilidad de profundizar nuestra tarea y, por supuesto, desarrollar todos los lineamientos del Gobernador para que estemos más cerca de la gente”.

Cifras alarmantes

En sintonía con lo que venía diciendo desde el cargo del Secretario Ejecutivo, Medina Ruiz planteó: “Nosotros salimos de una segunda ola y quizás estamos entrando a una tercera ola. En otros países que uno siempre mira como ejemplos, están en la quinta y sexta ola, con restricciones en este momento, con guardias y terapias colapsadas. Mirando esto, hemos presentado el Pase Sanitario al Gobernador que con mucho acierto y celeridad emitió un decreto que está dando sus frutos. A nosotros, al personal de salud, nos duele cuando muere un paciente por no haber estado vacunado. De cada 10 pacientes que fallecen, ocho no estuvieron vacunados o tuvieron una sola dosis”. “Gracias al Pase Sanitario y a que la gente se movilizó para tener sus vacunas, vamos a alcanzar los 100.000 vacunados que no tenían ninguna dosis o que necesitaban completar el esquema”, aseguró el flamante ministro.

La única solución

En ese sentido, Jaldo remarcó que “ya hay más de 30.000 personas que no tenían ni una dosis que han empezado sus esquemas. Este es el objetivo del Pase Sanitario. Las vacunas son la única herramienta para contrarrestar el coronavirus”.

Medina Ruiz aseguró que su cartera trabajará junto a otros Ministerios en distintas cuestiones: “en salud nos tenemos que unir todos. No tiene que haber diferencias. Quién no quiere una provincia sana, con personas que cuiden su salud, con una pandemia controlada”. El funcionario dijo que se hisopan diariamente 2.500 personas y señaló: “Estamos entre 400 y 500 casos diarios. La gran mayoría son pacientes asintomáticos o poco sintomáticos que no requieren internación. La ocupación de camas críticas con respirador es de 14 a 15 pacientes en el sector público, y otros 14 en el sector privado. Pero eso no nos tiene que llevar a confiarnos, porque sabemos que cuanto más personas contagiadas hay se genera un cinco por ciento de casos graves que pueden requerir terapia”.

Salvar vidas

Medina Ruiz, sostuvo que “a pesar de los controles, hay fiestas clandestinas y personas que no se cuidan generando nuevos focos de contagios. A lo que apuntamos hoy es a salvar la mayor cantidad de vidas posibles, a que no haya pacientes graves y que no surjan restricciones nuevas”. Y agregó: “Por eso hay que seguir vacunándose y cuidándose. De esto va a depender la curva de contagios”.

Además de Medina Ruiz, Miguel Ferre Contreras tomó el cargo de Secretario Ejecutivo del Siprosa, y Alejandra Matiachi asumió al frente de la Dirección de Gestión Sanitaria.