Hockey: regresó con todo, aportó goles y gritó campeón

Es una noche que jamás olvidará. Carlos Esteban Roldán vivió una jornada de ensueños. Su equipo, Monteros Voley, venció 4 a 1 a Huirapuca y se quedó con el título en el torneo Anual de Caballeros; y él fue uno de los goleadores de un juego.

Sí; todos los presentes en el estadio de Natación y Gimnasia aquella noche quedaron estupefactos. Nadie podía creer que el delantero, quien casi se queda marginado de toda la temporada a raíz de una lesión en su muñeca haya sido la gran figura del duelo. “En un entrenamiento tuve una caída y rompí el ligamento. Me pusieron dos clavos y estuve afuera durante seis meses que duró la recuperación. Me lesioné en abril y me operaron en mayo; justo cuando venía arriba en la tabla de goleadores”, dijo el punta visiblemente conmocionado por una jornada cargada de emociones.

Monteros Voley sufrió la baja de su goleador y el que sintió el golpe casi como propio fue su hermano mellizo, Gabriel; quien juega como volante por izquierda. “Fue un momento muy feo para los dos, pero también para el equipo en general por lo que él transmite dentro del campo. Lo bueno es que volvió y lo hizo con todo”, sentenció Gabriel.

Los hermanos fueron una pieza clave en el título tan ansiado título de un club que en más de una oportunidad se había quedado en las puertas de las finales. Sí, esta vez, de la mano de los “mellis” logró que la suerte estuviese de su lado.

Shiroma Andrés Takesi, además de jugador, es uno de los entrenadores del plantel junto a Juan Manuel González. Pese a marcar los otros dos goles en el duelo decisivo, no ahorró nada de elogios para los dos hermanos. “Son chicos que crecieron en el club. Es una satisfacción muy grande ver su evolución. Está muy bueno observar los pasos adelante de juveniles que vienen desde abajo. Los “mellis” son los estandartes del equipo y los que llevan adelante al grupo. Esteban tuvo una lesión de mierda (sic); pensábamos que lo habíamos perdido para todo el año. Pero le puso muchísimas ganas; se recuperó y logró aportar muchísimo en el partido más importante de la temporada”, aseguró Takesi, que fue a fondo y lo llenó de buenos augurios. “Espero que sea el comienzo de una linda historia en lo deportivo porque en lo humano, la verdad, es que no hay palabras para describirlo”, añadió en referencia a Carlos.

Monteros, además de ser conocido por el buen voley, ahora también lo será por el hockey. Su hijo pródigo hizo un gran torneo y a pesar de los golpes gritó campeón. “Fue un año impresionante, de locos”, cerró Roldán, el héroe de una temporada épica.

Los valores del deporte, ante todo

Luego de los festejos de Monteros Voley tras la consagración, el plantel de Huirapuca realizó el tradicional pasillo de campeón a los ganadores. Además, durante el partido, un integrante de “Huira” se lesionó y entre dos jugadores de los “Naranjas”, lo alzaron y acercaron hasta el banco.

Festejaron las “Santitas”

Las chicas sub-19 de San Martín se consagraron campeonas del “Súper 6”, tras derrotar por penales a Los Tarcos por 3 a 2 luego de empatar durante el tiempo reglamentario. De esta manera, se bajó el telón de la temporada 2021 en todas las categorías del hockey sobre césped en nuestra provincia.