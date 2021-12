Leandro Díaz pidió disculpas a los hinchas de Gimnasia: "Estaba enojado"

Tras las polémicas declaraciones en las que trató de "cagones" a los hinchas de Gimnasia, el delantero de Estudiantes de La Plata Leandro Díaz publicó un video en el que pidió disculpas por sus palabras.

"Quiero pedir disculpas a toda la gente de Gimnasia y socios por mis declaraciones. Estaba caliente, enojado, tengo las revoluciones a mil... Uno a veces no se sabe expresar y no sabe qué decir. Me salió eso", afirmó Díaz.

Leandro Díaz realizó polémicas declaraciones tras el empate en el clásico platense

El delantero tucumano, que convirtió ocho goles en los últimos seis partidos, reconoció su error luego de sus desafortunadas palabras cuando finalizó el clásico de La Plata.

"Primero quería decir que lo empatamos porque la gente paró de cantar cuando iban ganando 4-2, porque son cagones. Estos son cagones. Y segundo porque somos Estudiantes", había sostenido el ex Atlético.

Por último, Díaz en el video que se difundió en las redes sociales del club sostuvo que nunca busco herir a nadie. "No quise que nadie se haya sentido ofendido. Nuevamente les quiero pedir disculpas y les mando un abrazo muy grande y espero que estén bien", finalizó.