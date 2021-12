Piden a los docentes intensificar la enseñanza

Faltan 10 días para que terminen las clases en Tucumán. Pero el cierre de las escuelas durante 2020 y la presencialidad dispar en 2021 ha dejado a un inmenso universo de alumnos, sobre todo de escuelas públicas, bajo la figura de “promoción acompañada”. ¿Cómo será este final de unidad pedagógica 2020-2021 para ellos? Sólo quienes hayan aprobado el año irán al acto de clausura del miércoles 15 y se despedirán hasta el año próximo. Pero la gran mayoría, primaria y secundaria, continuarán en período de acompañamiento docente “intensivo” con todo tipo de estrategias para lograr que los chicos aprendan, aprueben y pasen de curso o grado.

El período de acompañamiento se extiende desde el 1 hasta el 14 de este mes. En el nivel primario, si el alumno no alcanzara los aprendizajes esperados en alguna de las áreas prioritarias deberá asistir en forma obligatoria a las instancias de intensificación de febrero. Luego de este tiempo, cada docente deberá definir si el alumno acredita o no el espacio curricular cursado durante 2020-2021. Si el estudiante alcanza los “saberes prioritarios” esperados, promociona y acredita el espacio. Pero si no lo logra continúa en promoción acompañada, dice la resolución N° 1641/5 del Ministerio de Educación.

Los alumnos del nivel secundario podrán rendir entre el 16 y el 22 los exámenes de materias pendientes.

Siempre la acreditación de los aprendizajes del ciclo 2020 y 2021 se realizará sobre la base de los contenidos curriculares “priorizados y reorganizados” para los ciclos lectivos 2020/2021 considerados como una unidad pedagógica (resolución N° 386/20 del Consejo Federal de Educación).

¿Cómo acompañar?

Según la resolución N° 1641/5 esta “intensificación” supone “contar con tiempos y espacios para un proceso de recuperación de los saberes y contenidos que se vieron afectados en la pandemia. “Es un tiempo de aprendizaje particular” para “acompañar a los estudiantes desde un lugar más cercano, con tiempos más prolongados y personalizados”.

“No puede reducirse a una instancia de examen o a la resolución individual y solitaria de actividad, sin la mediación sostenida del docente”, alerta el documento. “Se trata de pensar una propuesta ‘a medida’, personalizada, que permita garantizar los saberes priorizados para este período”, sugiere. Propone estrategias como articular contenidos para estudiantes que deban más de tres materias y confeccionar cuadernillos, entre otras.

Una medida tardía

“Recién cuando está por finalizar el año, el Ministerio de Educación realiza su propuesta pedagógica. ¿En 14 días pretende que el chico aprenda lo que no logró en 2020 con las escuelas cerradas ni en 2021 en un año sin presencialidad plena? ¿Qué saberes puede intensificar?”, se pregunta Nora Yenad, de la agrupación Isauro Arancibia. “Además se sigue poniendo el acento en los saberes, en el contenido, en la enseñanza enciclopedista, ley 1420”, agrega.

La dirigente advierte que “las escuelas siguen en malas condiciones. El gobierno dice que todas las escuelas han vuelto a la presencialidad, pero ¿quiénes han vuelto? Los docentes, pero no todos los chicos no han vuelto porque las escuelas no están en condiciones. ¿Vamos a seguir tomando decisiones desde el escritorio?”, se pregunta.