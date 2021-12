Cartas de lectores VI: Día del Suelo

El 05/12 se celebra el Día Mundial del Suelo. Lo estableció la ONU mediante Resolución 68/232 (20/12/13) y el objeto es dar a conocer la importancia del suelo en nuestras vidas. Pocos comprenden lo importante que es este componente en un ecosistema y que nos proporciona alimentos y recursos para vivir, construir nuestras viviendas y otras vitales funciones. Se define al suelo como la capa más superficial de la corteza terrestre, formada por fragmentos de rocas, materia orgánica viva y en descomposición. Las consecuencias de su contaminación y mal manejo están a la vista: sequías, deforestación, desertización, inundaciones, etcétera, todo un abanico de posibilidades que se nos vienen encima, por no cuidarlo lo suficiente. Según la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se deben tener en cuenta seis premisas para su conservación: 1) Los suelos almacenan y filtran agua mejorando la seguridad alimentaria 2) Ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático, jugando un papel clave en el ciclo del carbono. 3) Constituyen la base del crecimiento de la vegetación que se cultiva y de la natural. 4) Un suelo sano es un suelo vivo. Alberga una cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta 5) Son la base para la producción de alimentos saludables. 6) Es un recurso no renovable y su conservación es esencial para el sostenimiento de la vida en todas sus formas. En Tucumán, los suelos sufren: a) degradación física y química, b) salinización, c) contaminación (debido a las aguas servidas, a los residuos sólidos urbanos e industriales, a los plaguicidas, etcétera), d) erosión hídrica y eólica, d) deforestación. Lo grave es que el Estado provincial cuenta con una Constitución y leyes, cuyo objeto es protegerlo, pero que no se cumplen ni se controla su cumplimiento, por lo que el deterioro de este recurso se acrecienta día a día, con la impunidad de las autoridades y la indiferencia de muchos ciudadanos. Debemos comprender de una buena vez, que sin suelos sanos no es posible una vida sana. El Jefe indio Seattle, decía: “Todo lo que le ocurra a la tierra, les ocurrirá a los hijos de la tierra”.

Juan Francisco Segura

[email protected]