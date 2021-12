Cartas de lectores III: Día del Médico

En el Día del Médico, no hay qué festejar; sólo hay remordimientos con mucho dolor; es que se fueron tantos profesionales, que ni siquiera se despidieron de los seres queridos; es que lucharon hasta el último, tratando de salvar a un hermano, contagiado por el temible virus de la Covid 19, maldito enemigo invisible, que aún sigue haciendo estragos en el mundo. Una triste y patética realidad; es que son tantos que no los puedo nombrar a todos; sólo sé que Ud., doctor Amenábar, es el abanderado de estos silenciosos héroes, y permítanme acordarme de un queridísimo ex vecino taficeño de mí edad, que lo dio todo con su ejemplo y dignidad; a vos, Ricardo Contino; que la luz eterna te acompañe con la infinita paz que tu alma necesita. Dios, ten piedad por todos ellos, Amén.

Daniel Francisco

Leccese [email protected]