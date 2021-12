Cartas de lectores: eterno carrusel

Al comienzo de un artículo publicado por un destacado periodista de LA GACETA, refería su contenido sobre una frase acuñada por el extinto escritor barcelonés Ruiz Zafón y cuya glosa está hermandad a nuestro país durante décadas. Me permito transcribirla nuevamente, porque la analogía perdura y en nuestra tierra es infinita. “La comedia nos enseña que la vida no hay que tomarla en serio y la tragedia nos enseña lo que pasa cuando no hacemos caso de lo que la comedia nos enseña”. En su oficio interpretativo, el actor se introduce en la tragedia en escenas de aflicción y desgracia, incluso escenas de muerte, para interpretar otras veces en la comedia una actuación que nos representa y nos satiriza genuinamente. En la Argentina lo retrospectivo marcha a la vanguardia de los acontecimientos y los continuos hechos recurrentes. En otros tiempos, el confín de los hechos y sucesos, los monopolizaba la ficción; hoy la realidad estragada por los alucinantes aumentos de pobreza e inseguridad, ha relegado y traspasado los lindes del asombro. La Argentina está en lista de espera para romper con este maleficio, con este estigma que nos condena a un subdesarrollo de décadas que gira en torno a una piramidal rueda que no marcha hacia adelante, sino que volvemos sobre nosotros mismos como una colosal noria, y en ese ir y venir de tanto rodar, nos encontramos huérfanos ante una total ausencia de perspectiva. Gran parte de nuestros últimos tiempos, nuestro país ha sido un auténtico laboratorio de ilusionismo político. Ostentamos un sinnúmero de prodigalidades que nos ofrenda la naturaleza, pero también en paralelo ostentamos décadas de un ocaso que no se detiene y nos provoca una malsana endemia. Preferimos establecer a partir del año 2001 el inicio de la crisis, para ser más complacientes con la amnesia que padecemos con nuestro pasado y la recurrencia de nuestras fracasadas gestiones de gobierno. Algo más querría estampar en esta nota, y es que la moral fuese también parte de la política. Pocos viven y obran según ese lema; que la palabra política es hasta hoy la más desacreditada de los diccionarios, es secreto a voces. En el siglo pasado, proclamaba al mundo Aldous Huxley, escritor y filósofo británico esta frase: “Que los hombres no aprovechen suficientemente las lecciones de la historia es la lección más importante que nos enseña la historia”.

Alfonso Giacobbe

24 de Septiembre 290

San Miguel de Tucumán