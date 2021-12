La palta conquistó a los consumidores

Pocas frutas han sido tan exitosas durante los últimos años como lo fue la palta. De ser una fruta secundaria, pasó a ser una de las primeras frutas comercializadas mundialmente. “Con sus 2,5 millones de toneladas y U$S 6.500 millones exportados, supera a frutas tradicionales, como las mandarinas, naranjas, duraznos/nectarinas o peras”, afirmó Betina Ernst, de Top Info.

El árbol es originario de Centroamérica, región que sigue concentrando su cultivo. “México es indiscutiblemente el número uno en el mundo de la palta. Tradicionalmente, producía para abastecer al mercado local. Pero la palta ha conquistado al mundo, demandando los mercados del norte crecientes volúmenes. Por lo cual, México se volcó hacia la exportación, y el negocio explotó”, contó.

Precisó que de exportar 50.000 toneladas hace 20 años, pasó a más de 1,5 millón de toneladas en la actualidad. “Asombra que a pesar de ser el mayor jugador en este negocio continúa expandiéndose año tras año”, dijo. Agregó que gracias a esto mantiene una elevada participación: entre el 60% y el 62% de las paltas comercializadas en el mundo son mexicanas.

“El principal destino es EEUU, que recibe el 75% de los embarques mexicanos. A los estadounidenses les encantan las paltas. El consumo per capita duplica a triplica al de los países europeos. Esto, sumado a su gran población, determina que los EEUU importen más del 50% de las paltas a nivel mundial”, dijo.

Pero indicó que no solo México descubrió el negocio de la palta. “Otros países se sumaron como productores y exportadores, con marcadas tasas de crecimiento; incluso en muchos casos muy superiores a los del México. Es el caso de Perú, de Colombia, de República Dominicana y de Marruecos. Todos estos países lograron duplicar a triplicar su producción y exportación durante los últimos cinco años”, contó.

Explicó que gracias a esto Perú logró afianzarse como segundo en el ranking mundial: “se estima que su exportación está por alcanzar las 500.000 toneladas. A diferencia de México, el principal mercado no es EEUU, sino Europa, que recibe el 65% de los envíos peruanos; mientras que EEUU solo un 18%”.

Contó que Colombia es uno de los proveedores más jóvenes, pero que avanza rápidamente: “este año se ubica como cuarto exportador mundial. De las más de 90.000 toneladas exportadas, casi el 80% se envía a Europa”.

Indicó que con una participación menor, pero también con fuerte crecimiento durante los últimos años, se destacan República Dominicana y Marruecos. Actualmente alcanzan una exportación de 50.000 toneladas y de 35.000 toneladas, respectivamente. El primero destina casi todo a EEUU; Marruecos a Europa.

Otras expansiones

Ernst añadió que como productores y exportadores tradicionales se ubican, según el ranking, España, Chile, Kenia, Israel y Sudáfrica. “Estos países también registran expansiones, pero mucho más moderadas. Problemas climáticos, escasez de agua y costos más elevados dificultan la competencia con los nuevos jugadores. España, Israel y Sudáfrica exportan entre 60.000 toneladas y 90.000 toneladas; la mayor parte, a Europa. Kenia exporta al año entre 60.000 toneladas y 70.000 toneladas; el 60%, a Europa, y un 30%, a Asia.

Durante años Chile fue el segundo exportador mundial, pero pasó al tercer lugar, superado por Perú. Sus exportaciones suelen ubicarse en 130.000 toneladas a 150.000 toneladas; la mayor parte, a Europa. El año pasado sufrió un clima muy adverso y escasez de agua, por lo cual sus exportaciones cayeron abruptamente a la mitad del nivel de años previos. Para esta campaña espera una recuperación, que será parcial, dado que la escasez de agua es un problema estructural, difícil de solucionar.

El entusiasmo por la palta continúa; en algunos casos fue marcado su crecimiento durante la pandemia, gracias la asociación de la palta con la salud. Pero ya no se observan aumentos tan marcados como hace una década. Tampoco el precio es tan atractivo como hace unos años. Ante ingresos inesperadamente elevados, los precios caen rápidamente. Por lo cual se espera un mercado más sensible ante desajustes de oferta y demanda y un crecimiento más pausado para los próximos años. “Esto no quita que la palta haya conquistado su lugar en las góndolas de los supermercados, así como en la dieta de los consumidores del mundo”, cerró Ernst.