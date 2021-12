Manzur alabó la gestión de Jaldo al frente del Poder Ejecutivo Provincial

Durante su paso por Tucumán, el gobernador -en uso de licencia mientra se desempeña como jefe de Gabinete de la Nación-, Juan Manzur, elogió la gestión que está llevando adelante el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, al frente del Poder Ejecutivo Provincial.

"Al gobernador (sic) de la provincia lo vemos permanentemente viajando a Buenos Aires, firmando convenios y trayendo recursos, con una planificación muy clara hacia adelante para mejorar la calidad de vida de todos los tucumanos”, dijo Manzur, acerca de Jaldo.

A renglón seguido, se comprometió a acompañar la administración del tranqueño. "Lo digo públicamente: yo sólo voy a ayudar desde el lugar en donde estoy para que Osvaldo Jaldo pueda seguir llevando adelante toda la gestión que ha desplegado en múltiples aspectos, (que) está impactando positivamente en todo el territorio”, anunció.

Un aspecto particular que destacó fue la puesta en vigencia del pase sanitario para el ingreso a todo evento que implique aglomeración de personas. "Es correcta la decisión que adoptó Osvaldo Jaldo. Esto pasa en todos los lugares del mundo; son cosas normales y hay que ir en esa dirección. El virus va mutando permanentemente y hay que aumentar la cobertura de vacunación. Tucumán tiene una cobertura muy útil. No puede haber nadie que no esté vacunado y que no complete los esquemas de vacunación porque lo único que se busca es protegerlos a ellos y sus familias. Hay un bien por arriba de todo: el cuidado de la salud y de la vida”, manifestó.

Pronunció estas declaraciones durante un acto de entrega de viviendas que compartió con Jaldo en Las Talitas. Entre otros, también estuvieron la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Stella Maris Córdoba; el intendente de esa ciudad, Carlos Nájar, y el diputado -y senador electo- Pablo Yedlin.

Manzur también defendió el crecimiento del país, de acuerdo a algunos indicadores. “Hubo una recuperación importante de toda la economía. Lo que se perdió, producto de la pandemia, se recuperó. La economía este año, según algunas predicciones, estará arriba de un 9%. Tenemos datos firmes. Empezamos a situarnos en niveles que consolidan la recuperación de la Argentina. Se comenzó a notar un incremento del empleo registrado”, afirmó.

Finalmente, se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Se está viendo de qué manera se resuelve una deuda de la Argentina. Está la voluntad y la decisión del presidente, Alberto Fernández, de poder pagar. Lo único que estamos pidiendo es que estén dadas las condiciones para que la Argentina pueda crecer. Y así poder conseguir los recursos para hacer frente a una deuda”, precisó.