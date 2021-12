El acusado de asesinar a Nancy Videla estuvo preso por otro homicidio

El cuerpo Nancy Videla, la joven de 31 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado y nunca llegó a su casa fue encontrado anoche debajo del contrapiso de una casa ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. El detenido como acusado del crimen cumplió una condena por otro homicidio en 2002, en el partido bonaerense de La Matanza.

Se trata de Damián Lezcano Mendoza (70), de nacionalidad paraguaya, quien fue condenado por "homicidio simple", pena que terminó de cumplir pena el 13 de noviembre de 2005.

El hombre, nacido el 23 de febrero de 1951, se encuentra detenido en la Comisaría Comunal 4 de la Policía de la Ciudad, del barrio de Parque Patricios, tras hallarse debajo de un contrapiso de su casa una bolsa de consorcio negra en cuyo interior estaba el cuerpo de Nancy.

Los forenses que realizaron la autopsia concluyeron que la causa de muerte es una "fractura y traumatismo de cráneo" a raíz de un golpe, informaron fuentes judiciales.

El Cuerpo Médico Forense le informó además al juez en lo Criminal y Correccional 1, Diego Javier Slupsi, que según las primeras estimaciones a confirmar con estudios complementarios, el cuerpo de Videla llevaba de "cuatro a cinco días en proceso de putrefacción".

Un audio anónimo llevó a los investigadores a un hombre y a esa propiedad. La voz de quien llama al 911 se escucha nerviosa y, por momentos, se quiebra. Para defender la identidad de la persona que prefirió el anonimato, sostuvo Infobae.com.

“Esa chica (Nancy) iba siempre a tomar mate con una persona, en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa. Cada vez que iba a cobrarle la jubilación, esta persona venía a buscar plata. No sé qué relación tendrán ellos. A mí me pareció que tenían algo sentimental”, confió la mujer a la operadora e insistió en que por favor no revelaran su identidad. Y siguió: “Yo el viernes estuve con él, le fui a cobrar la jubilación. El lunes cuando vi las noticias en las redes sociales, le pregunté: ‘¿Sabés algo de ella?’. ‘No, no sé nada. No apareció más’, me dijo”.

Algunos minutos antes de las 3 de la madrugada, el cuerpo encontrado en la vivienda fue trasladado a la morgue para realizar el reconocimiento.