En un día se duplicaron las vacunaciones por el pase sanitario

Si el gobierno buscaba un golpe de efecto con la entrada en vigencia de un pase sanitario lo consiguió con creces. Ayer, miles de tucumanos se agolparon en los distintos nodos de la provincia para obtener las respectivas dosis: en algunos casos para iniciar el esquema, y en otros para terminarlos. Es que con el anuncio de que desde el miércoles se pediría el carnet de vacunación con ambas dosis para distintos tipos de actividades sociales, mucha gente que no estaba yendo a los vacunatorios se hizo tiempo y se volcó masivamente.

Desde temprano, sobre todo en la nodos más grandes como el Hipódromo, la sede del 107, el vacunatorio de la avenida Fanzolato en Yerba Buena y algunos de los clubes que están siendo utilizados por el Siprosa como centro de vacunación fueron copados por los tucumanos. Se vio a muchísimos jóvenes, acompañados por sus padres, e incluso a menores de edad. Pero también adultos que esperaban poder recibir sobre todo la segunda dosis de cualquiera de las vacunas que se están colocando en la provincia.

Según un informe del Ministerio de Salud, el promedio de inoculaciones a lo largo de noviembre fue de 9.000 dosis diarias. Sin embargo ayer, en un solo día, se alcanzó las casi 20.000. Según el desglose oficial, se colocaron 5.482 primeras dosis, 12.339 segundas, 787 dosis adicionales y 1.198 refuerzos, haciendo un total de 19.806.

“Estamos contentos y esperemos que en los próximos días esta medida se mantenga. Todos debemos entender la importancia de la vacunación como una cuestión de salud pública. Que todos comprendan que cuanto más gente vacunada más protegidos estaremos contra este virus”, afirmó la ministra de Salud, Rossana Chahla.

Apurados

Juan Ceferino estaba con Mercedes, su hija de 14 años en Yerba Buena. Y no tuvo problemas en admitir que cuando ella se enteró del pase sanitario le pidió que la lleve a ponerse la segunda dosis de Pfizer. “Todavía tienen cumpleaños de 15 hasta fin de año y le habían dicho que no iba a poder pasar si no tenía las dos vacunas. No estábamos viniendo porque ella estaba estudiando, pero bueno, nos hicimos tiempo”, dijo el hombre. En el mismo nodo, Pedro Amichelli hizo la cola en su automóvil. Ya se había pasado un mes desde que debía ponerse la segunda dosis. “No tenía tiempo de venir, esa es la verdad. Pero bueno, ahora no se va a poder ir ni a tomar un café así que pedí permiso en el trabajo y me vine. Ojalá que todo esto termine pronto”, deseó. Marta Gutiérrez hizo dos por uno. A ella le faltaba la segunda dosis de Sputnik, y su hijo de 10 años ya estaba en condiciones de recibir también la segunda dosis. “Dicen que hasta para ir a misa van a pedir el certificado. Vinimos en el colectivo. No creí que hubiera tanta gente. Pero dentro de todo fue rápido y nos atendieron muy bien”, afirmó.

En Tucumán hay 270.000 personas que ya estaban en condiciones de recibir la segunda dosis. Al menos al 70% de ellas ya se les habían vencido los tiempos entre una y otra y al resto estaba dentro de los límites establecidos. Pero en el Gobierno pretenden llegar a fin de año con el 80% de la población mayor de tres años vacunada con dos dosis y hasta aquí sólo lo había hecho el 63%. Por eso se decidió la implementación del pase sanitario como una forma de presión ya que, quienes no lo presenten con el esquema completo, no podrán concurrir a fiestas, boliches, bares, restaurantes, oficios religiosos y eventos deportivos, tal como anunció el gobernador Osvaldo Jaldo luego de firmar el decreto correspondiente el miércoles.

Hubo dos decesos: se reportaron 378 nuevos contagios

Tucumán reportó dos muertes y 378 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, acumulando 205.874 contagios desde que comenzó la pandemia, según informó el Ministerio de Salud de la Provincia. De los casos confirmados, 197.215 personas se recuperaron y 3.477 fallecieron. El resto permanece internada tanto en el sector público como en el privado de la provincia. A nivel nacional, Argentina reportó 23 muertes y 2.681 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 116.617 los fallecidos registrados a nivel nacional y 5.335.310 los contagiados desde el inicio de la pandemia.