Atlético va por el DT y los tres puntos

La física es una ciencia exacta la cual, entre muchísimas cosas, enseña en el fútbol que no es posible que un equipo pueda jugar dos partidos el mismo día, a la misma hora y en diferentes ciudades. Sin embargo, el deporte está lejos de ser una ciencia exacta. “Fútbol, dinámica de lo impensado”, dijo de él Dante Panzeri en la década de los 60’ y vaya si tenía razón.

En el fútbol actual todo puede cambiar de un día al otro. Y también un equipo puede jugar dos partidos el mismo día. De hecho, hoy desde las 19.15, en Santa Fe, se jugará el partido de 90 minutos entre Colón y Atlético. La pelota rodará hasta que cerca de las 21 Yael Falcón Pérez decrete el final. La otra pelota, la de los dirigentes, viene rodando desde hace varios días y, aunque en cualquier momento se puede definir, por el momento no hay pitazo final y el fútbol, a lo largo de la historia nos demostró que hasta que no termina el partido, todo puede pasar.

La experiencia del mercado de pases pasado le dio una lección al “Decano”. Cuando el retorno de Luis Miguel Rodríguez parecía un hecho, finalmente el simoqueño se inclinó por Gimnasia de La Plata y dejó pagando al club de sus amores. No es que la historia esté cerca de repetirse, ni mucho menos, pero ahora los dirigentes optaron por un silencio absoluto, apuntando a confirmar la vuelta de Juan Manuel Azconzábal cuando el contrato esté firmado y por las dudas, guardan un plan “B” bajo la manga. Para estar más cerca de cumplir el sueño de los hinchas, con el regreso de uno de los ex jugadores y técnicos más queridos por los simpatizantes, la CD tuvo que limar algunas asperezas con el ex técnico de Unión. Nada que una reunión por espacio de 120 minutos no lo solucione. Una vez eliminadas esas diferencias llegó el momento de acordar el plan deportivo de ambas partes y la parte económica, que según pudo averiguar LG Deportiva, no fue un problema. Ahora, con todo, aparentemente acordado, desde el miércoles, ¿por qué hasta el cierre de esta edición no se había oficializado la llegada del DT? Faltaba la bendita firma. “Seguimos esperando una respuesta”, señalaron ayer en horas de la tarde desde la comisión directiva “decana”.

ÚLTIMA PRÁCTICA. Lotti necesita reencontrarse con el gol. En el predio Casasol, de Unión, ayer el “Decano” se entrenó por última vez en su larga estadía en Santa Fe.

Ese partido, Atlético parece tenerlo controlado. Sería cuestión que el tiempo transcurra para que se festeje como un triunfo. En el otro, el que empezará a las 19.15, también puede ser decisivo. Fundamentalmente para varios integrantes del plantel. Muchos jugadores parecen estar jugando con el último crédito disponible y saben que más allá de lo mental y de lo difícil que fue sacar adelante los últimos partidos, estos minutos pueden ser cruciales para la próxima temporada, que Atlético comenzará con un técnico nuevo.

En ese grupo de jugadores encontramos varios apellidos, a priori, importantes para el plantel. ¿Cristian Lucchetti renovará su vínculo y llegará a las 10 temporadas en el club? ¿Augusto Lotti buscará nuevos horizontes? (Atlético es dueño de su pase y solamente tendría luz verde para emigrar si lo compran) ¿El mediocampista Cristian Erbes arreglará su continuidad? ¿Tomás Marchiori está dispuesto a seguir siendo suplente? ¿Franco Mussis tiene su camino marcado? Todas estas preguntas se empezarán a resolver una vez que terminen los dos partidos del “Decano”, el que se juega en Santa Fe y el que se disputa en las oficinas del club. Fútbol, hoy más que nunca, dinámica de lo impensado.

CORAZÓN "DECANO"

Para seguir sumando

La Reserva, dirigidos por Rubén Vega y Fernando Fontana, jugarán desde las 9 ante Colón. El “Sabalero” está obligado a ganar y a esperar resultados para seguir peleando el torneo con Boca. El “Decano” iría con Ibáñez, Soria, Duarte, Sánchez, Brandán; Olmedo, Nickler, De La Rosa, Sánchez, Gigena y Puch.

HISTÓRICO. Es la mejor cosecha de puntos de Atlético en Reserva.

Descartados

Ramiro Carrera (esguince en tobillo) y Nicolás Laméndola (traumatismo en talón) son bajas para el partido de esta tarde. El duelo ante el “Sabalero“ será dirigido por Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Cristian Navarro y Gisela Bosso como asistentes, mientras que el cuarto juez será Nahuel Viñas.

Van por el ascenso

Mañana desde las 18.30, el plantel superior de damas de hockey de Atlético se enfrentará a Cardenales por un lugar en la Zona “A”. Si bien se trata de una semifinal, las finalistas asegurarán su participación en la máxima categoría. El partido se disputará en el estadio de Natación y Gimnasia (cancha de agua).