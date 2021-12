Joan Manuel Serrat se despedirá con una gira mundial en 2022

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat anunció que se despedirá definitivamente de los escenarios el año próximo, con una gira mundial que iniciará en Nueva York y terminará en Barcelona.

"Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría", dijo el artista de 77 años al diario español El País, al ser consultado sobre los motivos de su decisión.

Y aunque no brindó precisiones sobre los lugares en los que actuará en su gira "El vicio de cantar 1965-2022", algo que se conocerá el próximo miércoles cuando se anuncie la grilla, Serrat manifestó que su deseo es despedirse "de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años" y hacerlo "en los sitios donde están".

"Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde", remarcó el músico.

En tal sentido, hizo hincapié en el accidente que sufrió sobre el escenario su colega Joaquín Sabina en un show conjunto que los obligó a cancelar una gira y la posterior pandemia de coronavirus que provocó "una inactividad forzosa", al justificar su decisión de decir adiós a su público en persona.

"Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente", dijo Serrat.

Sobre la gira anticipó: "Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios… Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre. Técnicos, músicos, iluminadores, los mismos de siempre… ¡Hasta yo voy a ser el mismo! ¿Colegas? No lo sé. Se podrían hacer muchas cosas. Ya veremos".

Serrat debutó en 1965 en una radio de Barcelona y se convirtió en pionero de lo que se llamó la "nueva canción catalana", a partir de la revalorización y actualización de ritmos, poemas, cuentos y creencias populares.