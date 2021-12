Otro escándalo en Boca

El “Mundo Boca” está revolucionado y no es sólo por los bajos rendimientos de los últimos tiempos del equipo. Un nuevo escándalo terminó con la poca tranquilidad que había en el club de La Ribera. Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano se vieron envueltos en un nuevo acto de indisciplina, lo que derivó en que Sebastián Battaglia no los incluya como titulares en el partido del martes a la tarde-noche frente a Newell’s.

Luego del encuentro frente a los rosarinos, que terminó 0 a 0, el entrenador explicó que los tres futbolistas no estuvieron desde el comienzo debido a una “intoxicación” que sufrieron. Pero a medida que pasaron las horas, comenzó a tomar más fuerza la versión de que fue un acto de indisciplina que cometieron entre el mediodía y la noche del lunes, cuando fueron liberados tras el entrenamiento.

Cardona y Villa ya tienen varios antecedentes de indisciplina, por lo que el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme estaría dispuestos a que los colombianos no continúen en los “Auriazuales”.

Ambos futbolistas estuvieron entre las “cuerdas” a mediado de año. En julio, tras obtener el tercer puesto con el seleccionado colombiano en la Copa América de Brasil, Cardona debía regresar rápidamente a Buenos Aires para afrontar con Boca la serie de octavos de final de la Libertadores ante Mineiro, pero el volante optó por tomarse unos días de descanso en su país, donde se lo vio en una fiesta.

Luego de la eliminación a manos del conjunto brasileño, Villa le dijo a la dirigencia del “Xeneize” que no quería jugar más en Boca y pidió ser transferido. Como no llegaron ofertas que convencieran, no hubo venta y el futbolista se ausentó de las prácticas durante casi 40 días. En Colombia lo vieron en algunas fiestas, lo que hizo que le impusieran una sanción en el club y recién volvió a jugar en noviembre.

A esto hay que sumarle que en 2018, Cardona (junto a Frank Fabra y Wilmar Barrios) fue denunciado por abuso sexual y violencia de género por dos bailarinas peruanas. En tanto, Villa fue denunciado en abril del año pasado por Daniela Cortés (su ex pareja) por violencia de género cuando ambos vivían en la localidad bonaerense de Canning. A una semana de jugar la final de la Copa Argentina y con la posibilidad de no clasificarse a la próxima Libertadores, los escándalos siguen sacudiendo al “Xeneize”.