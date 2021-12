"Debe haber una discusión seria sobre los temas que verdaderamente preocupan en la Argentina", dijo Randazzo

El diputado electo por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, sostuvo este miércoles que en el país debe haber una discusión "seria" sobre los problemas que verdaderamente preocupan y volvió a señalar la necesidad de superar la grieta.

"Es importante que haya otras voces en el Congreso. Es importante que haya otros matices en el Parlamento, que podamos discutir las cuestiones de fondo que se tienen que abordar en la Argentina. Debe haber una discusión seria sobre los temas que verdaderamente preocupan en la Argentina. Hace rato que el sistema educativo se viene devaluando como el resto de los servicios públicos que presta el Estado", afirmó Randazzo durante una entrevista con Radio Continental.

El exfuncionario nacional indicó que desde su espacio "Vamos con vos" están "dispuestos a hablar con todos los sectores, pero siempre honrando la palabra".

"No tengo una visión diferente, en términos generales, de lo que está haciendo el kirchnerismo en el gobierno, o de lo que ha hecho Juntos por el Cambio (JxC). Ahora, eso no implica que no podamos discutir algunas cosas", señaló.

En esa línea, dijo que "le cuesta creer que en el Parlamento no se puede lograr un acuerdo para lograr un plan de estabilización económica, con el objetivo de resolver el tema de la inflación, o se reemplace la boleta única".

"La idea es buscar acuerdos en temas que creo que podemos ponernos de acuerdo. Nosotros venimos a decir que la polarización, la grieta, el blanco y negro nos han llevado a la situación que está hoy la Argentina", remarcó.