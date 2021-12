Covid-19: pedirán pasaporte para asistir a eventos masivos en Tucumán

Tucumán avanzará desde hoy en una serie de medidas para intentar frenar el avance de casos de coronavirus en la provincia, que se cuadruplicó en el último mes. La principal será el anuncio de un pasaporte sanitario que se deberá tramitar para ingresar a eventos masivos, tal como recomendó el viernes el ministerio de Salud de la Nación, durante la reunión en la estuvieron los 24 ministros provinciales del área y Carla Vizzotti, titular de Salud nacional.

Con más de 200.000 personas en Tucumán que todavía no se colocaron la segunda dosis, por lo que no tienen el esquema completo de vacunación, el avance de la variante Delta en todo el territorio y la amenaza inminente de Ómicron, la ministra Rossana Chahla, que dejará su cargo en los próximos días para asumir como diputada, y el gobernador Osvaldo Jaldo, se reunieron el lunes para analizar la situación epidemiológica. Allí Chahla afirmó que si bien hay una curva en ascenso, los porcentajes de internación y los de letalidad no subieron, y atribuyó esos índices al avance de la vacunación en la provincia. “Teníamos menos de 100 casos diarios y pasamos a tener 300. Por eso, sumamos operativos de detección, de hisopados, pero por sobre todo remarcamos la importancia que tiene la vacunación. El mayor problema de aumento de casos es en la Capital y el Gran San Miguel. La cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas se encuentra en 40% para todas las patologías”, advirtió la ministra.

Las cifras

Ayer, según el reporte diario que prepara el Ministerio, se registraron 426 nuevos casos. Hace una semana, el martes 23, habían sido 131 casos, lo que marca con claridad el ascenso.

Ante eso, y tal como lo comenzaron a hacer otras provincias, se pondrá en marcha el pasaporte sanitario con dos objetivos: que las personas que concurran a determinados eventos estén vacunadas con las dos dosis, y de esa manera estén mas protegidas, y tratar de convencer a quienes no lo hicieron que lo hagan justamente para poder acceder a esos eventos. Si bien nadie del Gobierno quiso adelantar detalles hasta que hoy sean anunciados por Jaldo, trascendió que el pasaporte será necesario para cines, teatros, partidos de fútbol de concurrencia masiva y oficinas públicas donde se generen aglomeramientos. La medida además se aplicaría en lugares de esparcimiento como boliches y salones de fiestas. Para anunciar eso, los representantes de las distintas actividades fueron invitados hoy a las 9 al Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde se comunicarán las nuevas medidas.

Acompañamiento

Ayer, en diálogo con el programa Buen Día de LG Play, Jaldo aseguró que bajo ningún punto de vista se cortarían flexibilizaciones o se pondrían limitaciones a alguna actividad comercial, productiva o industrial. De todas formas, dejó en claro: “nos tienen que acompañar, tanto ciudadanos como empresarios, para que cumplamos las medidas sanitarias que a partir de mañana (por hoy) se implementarán”. “Si esas acciones no se llegan a cumplir, corremos riesgo en un futuro de tomar otro tipo de decisiones, cosa que no queremos hacerlo”, advirtió. “Queremos que la actividad económica siga creciendo. Por ejemplo, el turismo en Tucumán está pasando un buen momento”, prosiguió el gobernador.

El pase sanitario deberá ser tramitado en la aplicación Mi Argentina, según dijeron las fuentes consultadas. De esta manera, para acceder a los lugares en los que se pedirá el certificado bastará con mostrar el celular. Jaldo además les pedirá a los empresarios y funcionarios que asistan a la reunión (intendentes y comisionados rurales) que implementen las medidas necesarias para que personal privado o público según sea el caso esté encargado de pedir los certificados para permitir el acceso. “Hay cerca de 200.000 personas que no se aplicaron su segunda dosis”, ratificó Jaldo en la entrevista.

“Proponemos todo esto como una estrategia más para que podamos en este contexto de lo que ocurre en otras partes del mundo y sabemos que va a llegar, asegurar la apertura y la flexibilización como estamos hasta ahora de todas las actividades flexibilizadas”, había explicado Chahla por su parte. “La idea nuestra es seguir la flexibilización, pero aumentar el cumplimiento de las recomendaciones y controlar la vacunación del esquema completo”, afirmó. “Si aumentamos el número de vacunados no necesitaremos retroceder”, insistió la funcionaria. Todos los detalles se conocerán desde hoy.

¿Qué harán los boliches? Personal de seguridad pedirá los pasaportes

Las discotecas y salones de fiesta serían parte del plan del Gobierno como lugares donde se pedirán pasaporte sanitario. En ese sentido, Rodolfo Di Pinto, presidente de la Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina (Fedra), explicó que fueron invitados a la reunión que se realizará hoy en Casa de Gobierno. “Ya cuando nosotros presentamos los protocolos para volver a la actividad propusimos el pasaporte para el acceso, por eso, desde nuestro punto de vista no habría problemas en pedirlo”, explicó. “Tenemos un convenio con el gremio de seguridad y ellos serán los encargados de pedirlo antes de que cada persona acceda a los locales”, afirmó.

La vacunación es clave: las cifras en Argentina y en Tucumán

“En Argentina, 80% de las personas mayores de 18 años ya tiene su esquema completo. La vacunación es la mejor herramienta para sostener lo que conseguimos”, afirmó ayer la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Hasta ayer fueron aplicadas 68.134.307 dosis de vacunas contra el coronavirus en la Argentina. De esas, 36.598.131 personas poseen la primera dosis y 29.649.023 ya completaron su esquema. En Tucumán se colocaron 2.370.069 aplicaciones: 1.315.632 corresponden a la primera dosis y 995.397, a la segunda; además, se colocaron 83 unidades de aplicación única, 23.931 aplicaciones adicionales y 35.026 de refuerzo.