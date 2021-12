Qué ver en CCC Go, Netflix, Mubi, Qubit TV y Cine.ar Play

CCC GO

Amor en juego (Cinecanal, a 16.21)

Cuando Lindsay cree haber encontrado en Ben al hombre de su vida, se da cuenta de que está compitiendo con todo el plantel de los Red Sox, el equipo de béisbol del que Ben es un fiel aficionado. Aunque no tiene un bat, y lejos está de poder aprenderse los nombres de los jugadores, deberá ganar el juego del amor.

El legado de las mentiras (TNT, a las 18.18)

Martin Baxter, un exagente del MI6, regresa al mundo del espionaje dentro de las altas esferas. Allí descubre una impactante verdad sobre ciertas operaciones realizadas por servicios secretos desconocidos.

El nombre del juego (Star Classics, a las 21)

Algunos tienen mas suerte que otros, les guste o no. El mafioso Chili Palmer se encuentra en Hollywood para cobrar una deuda de apuestas cuando se le presenta una oportunidad única. Considerado un talento natural para la industria del cine, es reclutado por un productor. El resto es historia.

NETFLIX

Perdidos en el espacio (Temporada 3)

En la tercera y última temporada, los riesgos son aún mayores, y los instintos de supervivencia de la familia Robinson se pondrán a prueba una vez más. Tras un año atrapados en un planeta misterioso, Judy, Penny, Will y el robot deben guiar a los 97 jóvenes colonos en una desgarradora evacuación del lugar, no sin que antes se revelen secretos que les cambiarán la vida. Entretanto, John y Maureen, con Don a su lado, deben superar situaciones agobiantes para lograr reunirse con sus hijos. Los Robinson tendrán que lidiar no solo con el desafío emocional de estar perdidos, sino también de estar separados de los que aman.

MUBI

La mujer del aviador

François, un joven estudiante que trabaja de noche, sospecha que su novia, Anne, se está viendo con otro hombre. A partir de ese momento empieza a seguir al “supuesto” amante, un aviador al que encuentra con otra mujer. Durante su espionaje, François conoce a una joven que le ayudará a encontrar una explicación a esta confusa situación. Amor y celos de juventud dominan esta primera película de la serie de “Comedias y proverbios” de Rohmer.

QUBIT TV

La marquesa de O

Italia, siglo XVIII. La marquesa de O. es atacada por un grupo de soldados rusos y rescatada por un conde que se enamora de ella. Tiempo después, descubre que está embarazada y no sabe cómo pasó ni quién es el padre. Luego de realizar sus “Seis cuentos morales” y de cuatro años sin filmar -sólo dirigió el documental televisivo ‘Enfance d’une ville’ en 1975-, Éric Rohmer volvió a la pantalla grande con un sutil melodrama de época basado en el cuento homónimo de Heinrich von Kleist. ‘La marquesa de O’ es una ingeniosa fábula de temas cristianos que aborda la pasión, el deseo y la obsesión burguesa por el decoro desde una distancia contenida y una mirada irónica. La película cuenta con soberbias actuaciones de Edith Clever y Bruno Ganz (Las alas del deseo), y recibió el Gran Premio del Jurado del festival de Cannes junto a ‘Cría cuervos’ (1976) de Carlos Saura.

CINE.AR PLAY

Claudia

Claudia es la Wedding Planner de una importante boda. Descubre que el lugar elegido tiene problemas edilicios y decide cambiar la localización de la ceremonia. Este será el comienzo de una serie de acontecimientos que irán complicando la boda y a nuestra heroína. Extraños familiares, una novia arrepentida, desmayos, sorpresas y magia convertirán la fiesta de bodas en una gran aventura para Claudia.amazon primejumanji: the next level La banda se reúne de nuevo, pero al regresar a Jumanji para rescatar a uno de los suyos, descubren que el juego ha cambiado. Tendrán que enfrentarse a un terreno desconocido para escapar del juego más peligroso del mundo.