Anastacio: "hay un compromiso de los jugadores en salir adelante, pero hay que corregir cosas"

El DT interino de Atlético Tucumán, Martín Anastacio, ofreció ayer una conferencia de prensa tras la derrota del "Decano" frente a Unión de Santa Fe.

El entrenador, que se hizo cargo luego de la renuncia de Pablo Guiñazú, admitió que el mayor problema de Atlético pasa por lo anímico. Además dijo que hay situaciones que no se dan para convertir goles, que otras veces se daban y que eso impacta en la mentalidad del jugador.

Estas fueron las frases más salientes de Anastacio durante la charla con los periodistas.

- "No venimos ligando. Lo que planteamos, a veces no sale, creo que hoy 30 minutos cortamos los circuitos de juego y nos convierten y ahí nos empieza a costar. Si hay que trabajar en lo anímico y un poco más en la zona del medio".

- "Fue un partido donde no pudimos contrarrestar el juego de Unión. Nos sentimos superados después del minuto 30. Pero son cosas del juego que hay que superarla".

- "Cuando hay derrota no sacás nada positivo. Estoy convencido que el equipo quiere salir de esta situación. No es lindo estar en este momento, pero estamos abocados a sacar a Atlético de este bajón, creo que esto se sale trabajando. Nos falta convertir. En algún momento pudimos convertir, pero no estamos ligando. Pero nos hacemos responsables nosotros de esta derrota, el cuerpo técnico. Creo que la intención del equipo estpa y nos falta convertir".

- "Creo que lo positivo es que hay un compromiso de los jugadores en salir, pero hay que corregir cosas: cuando nos convierten no podemos revertir un resultado. Esas sensaciones nos dejan un trago amargo".

- "Lo defensivo es trabajar, no hay que buscar otra cosa que corregir errores. Hoy estamos volcando todo en la parte anímica".

- "Hay que darle un equilibrio, un orden, vamos a trabajar en no perder la cabeza. Cuando las cosas no salen el ánimo está por el piso. Es feo vivir esta situación, pero estamos para darle la confianza al jugador, creo que pasa por lo anímico. Nos falta la confianza que en otro momento la tuvimos".

- "Pero también trabajamos en la faz defensiva, en todas las líneas. Creo que juega un papel preponderante esto de que te hacen un gol y ahí es donde no tenemos respuesta".

- "Sabemos que tenemos que sumar y buscaremos darle un orden a todo. Que empiece desde ahí y sabemos que se vienen dos rivales duros, los últimos campeones. No son pocas ganas de jugar, los jugadores son los primeros autocríticos, no nos gusta vivir en estos momentos. Los jugadores son los primeros que quieren salir de esta situación y nosotros también. Eso lo vamos a trabajar puertas adentro".