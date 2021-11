“No traigan pibes al mundo para sufrir”: los tuits de la mujer acusada de matar al hijo de su novia

El 15 de octubre pasado -poco más de un mes antes de que Lucio Dupuy, de apenas cinco años, muriera en La Pampa tras ser brutalmente golpeado- Abigail Paéz, pareja de la madre biológica del chico, reflexionaba en su cuenta de Twitter sobre la maternidad: “¡No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas! No traigan pibes al mundo para sufrir, la concha de su puta madre”.

El mensaje de la mujer de 27 años, en pareja desde hacía tres años con Magdalena Espósito Valiente, de 24, no es aislado.

Su perfil en esa red social, donde Abigail era activa, está repleto de mensajes sobre la vida cotidiana con su hijastro y el conflicto entre su novia y Christian Dupuy, el padre del chico, que reclamaba la tenencia desde hacía al menos un año y, según explicó él mismo en una desgarradora carta tras la muerte de Lucio, sospechaba que el chico era agredido.

Hoy, las dos están detenidas, acusadas por el delito de homicidio simple -agravado por el vínculo en el caso de Espósito- por pedido de la fiscal Verónica Ferrero, a cargo del caso, que en las últimas horas formalizó el juez Néstor Ralli.

Los últimos mensajes de Abigail estaban dirigidos a Christian. “Che, quiero aprovechar para mandarle un saludo a la persona que le está pasando mis tuits al papá de Lucio, jaja. Gracias porque logran que esté cada vez más lejos del nene y con lo mal que le hace nos hacen un favor”, escribió.

En los días siguientes insistió. “Para robarnos las fotos del nene y caretear que es el mejor padre tiene tiempo, ahora cuando el nene le pide algo, mágicamente le aparecen todos los problemas juntos jajaja, un chiste este chabón”, agregó. Esa misma semana alardeó sobre su relación de afecto con el nene: “Na, Lucio es un dulce... ayer vino y me abrazó de la nada. Es bastante cerrado en expresar su cariño, así que valoro mucho ser una de las pocas personas a quien le da amor sin forzarlo”.

Christian Dupuy y la familia paterna del chico cuentan otra historia. Dicen que entre 2019 y 2020, luego de que la relación con se terminara Magdalena Espósito, la madre de Lucio dejó a su hijo a cargo de la familia Dupuy y no se acercó a verlo hasta al poco tiempo de iniciada la pandemia, cuando empezó a reclamar su tenencia y a imponer condiciones sobre quién podía ver y de qué forma al niño. Creen que Espósito y su pareja volcaron en Lucio el odio contra su padre.