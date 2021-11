Torneo Clausura Las Cañas: qué sería de ella sin la pelota

A primera vista no parece haber nada en común entre El Farça FC (equipo femenino de la categoría A) y Patronato FC (masculino de la categoría Libres). Pero lo hay: los dos tienen como DT a Candela Madariaga, de tal suerte que ella a veces tiene que andar de acá para allá cuando coinciden los horarios de partido de ambos. “No pasa muy seguido por suerte, pero sí me tocó tener que estar un tiempo con un equipo y otro tiempo con el otro”, cuenta la entrenadora.

El fin de semana, en la fecha final del Clausura de Las Cañas, ambos equipos tuvieron otro punto en común: jugar sin la DT en el banco. Sucede que “Cande” es a la vez jugadora de futsal, y se encontraba en Entre Ríos jugando un Regional con su equipo, Defensoras de Villa Luján. “Es un equipo de amigas que somos futboleras desde hace muchos años”, resume quien también fuera jugadora del torneo de Las Cañas en su momento. “Al principio, cuando se permitía jugar a las federadas. En ese tiempo yo ya estaba jugando fútbol 11 y futsal. Después ya se cambió esa regla y desde entonces solo se admiten amateurs. Estaba en un equipo que hoy ya no compite”, recuerda.

De jugadora a DT

Con el tiempo volvería al torneo del Jockey Club, pero ya como DT de El Farça, invitada por Ana Inés Colombres, una de las figuras del equipo. “Me llamó cuando vio que dejé de jugar en Las Cañas. Estoy con ellas hace tres años. Nos fue bastante bien. Primero fuimos campeonas de Copa de Plata y este año estuvimos peleando la Copa de Oro en los dos torneos. En ambos llegamos a semifinales”, repasa “Cande”. Efectivamente, en el Apertura, El Farça terminó cuarto y en el Clausura cerró el podio este sábado con un contundente 7-1 sobre Wiracocha, campeón del Apertura. Si bien no pudo estar presente, lo fue siguiendo desde lejos por la info que le pasaban por Whatsapp. “El Farça es un equipo que creció muchísimo. Juegan cada vez mejor las chicas. Hasta acá estuvimos peleando la Copa de Oro, pero la próxima no se nos escapa”, promete.

Un gran desafío

A principios de año, Madariaga asumió el mando también en un equipo masculino, el de Patronato. Esto de ser entrenadora de dos equipos no era novedad para ella: de hecho, además de conducir al Farça, luego se hizo cargo también de Las Increíbles, equipo femenino de la categoría B. “Primero ganamos la Copa de Plata y después fuimos subcampeonas de oro, así que ascendimos a la A. Tener dos equipos femeninos en la misma categoría se me hacía muy difícil, porque a veces se cruzaban y otras veces me coincidía el horario de partido de ambos. Así que dejé Las Increíbles y me quedé con El Farça, que había sido mi primer equipo”, explica.

Convocada por un amigo, le gustó el desafío de entrenar a un equipo masculino, así que aceptó la propuesta de Patronato. “Los chicos se portaron de 10 desde el primer día. Me dieron la confianza y el respeto y los resultados acompañaron. Se formó un gran grupo y tenemos una linda relación, donde siempre se tuvo la mejor predisposición”, destaca. En el Apertura fueron campeones de Plata y este sábado fueron finalistas nuevamente, pero cayeron por penales ante Los Cuervos tras empatar 1-1. Ella los siguió a la distancia. “Una pena, no pudo ser. De todas maneras, la experiencia de dirigir un equipo masculino es un gran desafío y me gusta mucho”, asegura.