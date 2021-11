Elisa Carrió celebró los 20 años de la Coalición Cívica y se refirió a las internas de JxC

Elisa Carrió encabezó este sábado un acto para celebrar los 20 años de la Coalición Cívica (CC-ARI) donde destacó la importancia del "contrato social" para el desarrollo de los países y dejó un claro mensaje sobre las internas dentro de Juntos por el Cambio (JxC).

"El contrato moral es un estado de la conciencia colectiva. No se puede vivir en comunidades deshonestas. ¿Por qué un contrato moral en el mundo y en la Argentina? Porque es lo que genera confianza y es la nafta del desarrollo económico. Sin confianza no hay desarrollo ni prosperidad. La teoría del contrato moral es el fundamento del desarrollo de las naciones. Tenemos una oportunidad: o es un nuevo contrato moral o vamos al “que se vayan todos", afirmó Carrió según consignó un comunicado de la CC-ARI.

La excandidata presidencial repasó además los veinte años del partido que fundó.

"Cuando en 2001 se caía el país y solo quedaba el justicialismo y luego kirchnerismo, estuvimos nosotros para decir que no. Es más grande el amor a la verdad que el temor a las represalias. No nos pueden deprimir, tenemos que aprender la alegría de la lucha por la verdad. Al PJ y a los poderes establecidos hay que jugarles sin miedo. Tenemos que entender que lo importante en la vida no es la política, sino ser persona. Tenemos que valorar la diferencia", señaló

Carrió se refirió además a los resultados de JxC en las elecciones legislativas y dejó un claro mensaje sobre las internas en la coalición opositora. "Mi más honda preocupación no es haber ganado en un triunfo atronador en todo el país en la última elección, sino que sepamos estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que mantener la institucionalidad, honrar las deudas, establecer pautas, que el Presidente concluya su mandato", aseguró.

"No se peleen entre ustedes por los cargos. Las personas hacen a los cargos, no los cargos a las personas", completó.

El acto contó con la participación del expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich; entre otros referentes de la oposición.

"Me retiro para dar lugar a una nueva generación con formación humanista. En el anarcocapitalismo no rige la libertad, sino la esclavitud”, finalizó "Lilita".