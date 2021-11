Cartas de lectores II: no tienen cloacas conectadas pero sí desbordes cloacales

Con estas líneas quiero denunciar nuevamente algo que lamentablemente es moneda corriente en este bendito país y es la corrupción que castiga a los vecinos. Apenas asomó el gobierno de Macri nuestro vecindario festejaba la instalación de la red cloacal, lo que significaba una mejor calidad de vida. De esto ya casi seis años. Llegó un nuevo gobierno y nuestra situación, lejos de cambiar, empeoró; tenemos la red cloacal y no podemos conectarnos y nadie sabe darnos una explicación. Peor aún es observar que desde distintas cámaras de inspección comenzaron a aflorar desechos cloacales y repito aún no estamos conectados. Viene a mi mente preguntarme si aún con una obra no habilitada ya sufrimos contaminación, ¿Qué sucederá con la obra en funcionamiento? ¿Quiénes son los encargados de revisar las obras públicas? El único dato que pude recabar es el nombre de la empresa que realizó la obra. También debo decir que se envió dos notas a la SAT solicitando su intervención y a la fecha no se obtuvo respuesta.

Marcelo Maza

[email protected]