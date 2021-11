Según el Cuerpo Médico Forense, Di Lella tiene pensamiento "con ideación suicida"

Eduardo Di Lella, a quien le resta cumplir cinco años, siete meses y unos 15 días de condena por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, sobrelleva depresión, angustia y ansiedad, entre otros estados mentales. Además, tiene pensamiento con “ideación suicida”.

Así lo reflejó el último informe del Cuerpo Médico Forense y Morgue Judicial, equipo que estuvo a cargo de la evaluación del estado de salud del ex secretario de Seguridad de la gestión José Alperovich por pedido por la juez de Ejecución Penal, Ana Iacono.

Los profesionales, entre ellos un cardiólogo y un psiquiatra, realizaron el viernes 12 pasado una evaluación al condenado en la residencia de Yerba Buena, ubicada en calle San Lorenzo al 400. Allí, concretaron, justamente, un examen psiquiátrico en el que constataron -como lo establecieron en la presentación- un “cuadro de depresión ansiosa, acompañado de llanto inmotivado, apatía, angustia, pensamiento con ideación suicida, sentimiento de frustración, desesperanza, y sin sentido de existencia”. A eso sumaron: “sentimientos de ansiedad permanente, con movimientos de piernas a pesar de estar de cúbito dorsal, y temblor fino en ambas manos. Refiere padecer insomnio cotidianamente”.

En el informe detallaron que se encuentra medicado con antidepresivos, entre otros productos, para el insomnio y la idea suicida. También tiene un acompañante terapéutico, como lo había informado en la última audiencia del proceso de ejecución de pena.

Ahora, desde una visión médica, se resaltó la cardiopatía coronaria, el tabaquismo, la hipertensión y el sedentarismo.

Sobre el aspecto clínico, se señaló que durante el examen el paciente presentó el aumento de la “frecuencia ventilatoria” y taquicardia, a pesar del reposo. A la vez, se encuentra “medicado para la insuficiencia coronaria, hipertensiva y dislipémia”.

El Cuerpo Médico Forense indició que debe continuar en su residencia por el tratamiento y efectuar dentro de 90 días un nuevo examen para determinar la evolución y el tratamiento.

Este procedimiento se concretó para que la magistrada pueda definir cómo cumplirá la condena el ex funcionario público. La jueza de Ejecución debe resolver si hace lugar o no al pedido de la defensa de Di Lella, a cargo de Gustavo Morales, por la prisión domiciliaria y evitar el penal de Villa Urquiza. Se espera la confirmación de una audiencia oficial. La sentencia está firme, aclararon.

El ex secretario de Seguridad fue sentenciado en febrero de 2019 a seis años de prisión por encubrir, junto con Hugo Sánchez, (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de la fuerza) y Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte), al o los autores del crimen de Paulina, ocurrido en febrero de 2006.

Tras la sentencia de la Sala III en lo Penal, Di Lella fue internado por una dolencia cardiaca a mediados de 2019. En octubre de 2021 año ingresó nuevamente al sanatorio Modelo, en la capital, por los mismos problemas. En ese tiempo se avanzaba en la ratificación de la sentencia.

Además, la defensa de Lebbos planteó en la audiencia del viernes 5 pasado que no habían conocido durante ese ínterin de unos dos años, certificados médicos dando a conocer el estado de situación del penado.