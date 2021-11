Cartas de lectores V: El haber del jubilado

Cómo me gustaría que los jubilados que tienen juicio contra Anses (a los que no les reconocen sus haberes correspondientes) tuviesen la suerte de que algún juez dictara sentencia, como la premiaron a la ciudadana Cristina Fernández. Mi esposo, René Antonio Toledo, lleva más de 20 años luchando por lo que le corresponde, tiene sentencia firme, pero aún no hay novedades de ello. Jubilado con el cargo de linotipista, tiene un sueldo de $31.337,95 -con descuento: $ 30.235,35-. En el año 2010 solo pagaban un 20% del sueldo del activo; en 2016, menos del 43%; es decir que jamás cobró como estipula la ley, que el jubilado debe cobrar el 70% del activo. Pregunto, ¿dónde está la justicia social, que vociferan políticos?

María Rosa Cortés

Pasaje Ernesto Colombres 2.951

San Miguel de Tucumán