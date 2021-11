Mañana, paro de choferes; Aetat dice que no puede pagar

El paro de colectivos por 24 horas comenzará esta noche, a partir de las 24. La medida de fuerza se tomó debido a que las partes que intervienen en la negociación no llegaron a un acuerdo para aplicar la cláusula de revisión que se implementó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que dispone el pago de un 11% de aumento del salario y un monto no remunerativo de $ 27.000.

“La medida fue tomada por el Consejo Directivo y obedece a que hemos mantenido cuatro reuniones con los empresarios del sector y el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero no hemos llegado a un acuerdo. Los tiempos que manejan los funcionarios no son los mismos que los trabajadores”, dijo César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán.

“Nos teníamos que sentar a debatir si la inflación superaba a lo que se consiguió de aumento en las paritarias de marzo (cuando acordaron 42% de aumento y una suma no remunerativa pagada en cuatro partes). Acá todos sabemos que la inflación ha superado al salario, entonces el AMBA arregló un nuevo aumento, pedimos lo mismo para las demás jurisdicciones, pero no lo conseguimos”, detalló en entrevista con LA GACETA.

El problema parece muy difícil de resolver cuando se escucha la opinión contundente de la otra parte: “de ninguna manera estamos en condiciones de pagar lo que pide UTA”.

“Hoy en día no podemos asumir los gastos que tenemos, hemos priorizado los salarios para llegar a fin de año”, aseguró Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).

El criterio que usa la UTA a nivel nacional, según Berreta, no es justo para las provincias del interior. “Pareciera que hay dos países en materia de transporte: uno es el AMBA y el otro el interior. El arreglo que hicieron fue con las cámaras de allá y bajo la gestión de Roberto Fernández (secretario general de UTA de la Nación), donde el Estado Nacional los asiste con dinero para que paguen, los subsidia. Al interior le exigen ese mismo no remunerativo, pero no nos asisten económicamente como al AMBA”, afirmó, aunque destacó que el gobernador en ejercicio, Osvaldo Jaldo, gestionó la regularización del subsidio que se les debía de los últimos dos meses.

Crisis del sector

Berreta también hizo hincapié en la crisis general que se vive en el rubro de transporte. Desde su perspectiva existen dos parámetros fundamentales: la disminución en el uso de colectivos a partir de la pandemia y el incesante incremento de los insumos.

“Este año tuvimos 40% menos de pasajeros que en 2019 -último año antes del coronavirus-, y que fue el peor año de la ‘normalidad’. Esto no es una opinión mía, es un dato duro que brindan quienes explotan la tarjeta ciudadana y metropolitana”, dijo.

“Otro dato, y este es un ejemplo particular, es que hoy (por ayer) compré cubiertas. En marzo de 2020 las pague a $ 28.000, hoy pague las mismas a $ 110.000”, añadió el empresario.

En este sentido, indicó que es imposible tener “toda la flota de coches funcionando”, ya que durante la pandemia los fueron usando como repuestos para mantener el servicio activo. “Hace más de tres años que no se renueva un colectivo”, añadió para reflejar la “descapitalización” del sector.

González, por su parte, entiende que la realidad es crítica, aunque guarda la esperanza de que mejore en el futuro. “Hemos puesto mucho para que no se caiga ninguna empresa y no queden compañeros en la calle. Eso ha sido lo primordial. Ahora estamos en por este camino y todos juntos tenemos que salir de esta situación y es lo que esta sucediendo”, aseveró.