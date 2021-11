Hockey: "Vicky" ve el futuro sólo en celeste y blanco

Hace poco más de tres meses Las Leonas ganaron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Victoria Sauze Valdez fue protagonista de punta en el equipo que dirigía Carlos Retegui. La única medallista olímpica que tiene Tucumán reflexionó sobre lo que pasó tras el logro que consiguieron el 6 de agosto en la capital japonesa. La jugadora formada en Tucumán Rugby, luego de unas breves vacaciones en su hogar, pasó inmediatamente a jugar en la Liga de hockey más competitiva del planeta con la intención de adquirir nuevos conocimientos de los sistemas de juego. A juzgar por sus palabras, hay “Vicky” vestida de celeste y blanco para rato y con muchos pensamientos futuros pintados con la misma combinación de colores.

1- ¿Ya te cayó la ficha de haber quedado para siempre en la historia grande del deporte tucumano?

- Creo que todavía no, porque todo este año estuve muy a full. Después de los Juegos, vine a Europa. Nunca tuve el tiempo como para hacer una pausa, bajar un cambio y mirar hacia atrás, pero creo que cuando ese momento llegue, será una locura.

2- ¿Cómo se sigue después de un logro como el que conseguiste?

- Se sigue igual. Entrenando de la misma manera o más, tratando de superarse. Yo seguí eligiendo nuevos desafíos como jugar en Países Bajos con la finalidad de seguir creciendo, en lo personal y deportivo. Así que se sigue de la misma manera y más de la que te llevó a lograr lo que te propusiste.

3- ¿Cambió algo en vos desde que ganaste la medalla?

- La verdad que no. Quizás por eso de que no caí todavía. Pero es algo hermoso. Me permitió disfrutar muchísimo y lo sigo disfrutando, pero en mí como persona no cambió nada. Es también darte cuenta el buen resultado que puede tener el trabajo duro.

PAÍSES BAJOS. Sauze Valdez jugó la Liga para Victoria Dames.

4- ¿Qué plan te trazaste para seguir en la elite?

- En primer lugar, como en estos meses no se entrenaba con la Selección, jugar en Países Bajos, la mejor Liga del mundo a nivel clubes, donde el hockey se vive a una intensidad y un nivel altísimo. También quería dedicarme 100 por ciento a entrenarme. Siempre tuve en mi cabeza muchas cosas divididas por el estudio y el trabajo en algún momento. Mi objetivo en los meses que vienen sigue siendo el mismo porque tenemos el Mundial con la selección que es en julio del año que viene.

5- ¿De qué forma creés que lo que hiciste repercutirá en el hockey tucumano y en el deporte provincial?

- Yo creo que la repercusión puede llegar a ser importante porque en algún punto demuestra que trabajar por un sueño, por un objetivo, pero trabajar realmente duro, tiene sus frutos. Si no llega a tener sus frutos en cuanto al resultado, seguro va a tenerlos desde otro lado que con el tiempo los podés llegar a ver. Me parece que puede ser movilizante porque los sueños pueden hacerse realidad con dedicación y también apoyo de la provincia y del país.

BÉLGICA. “Vicky” junto a Julieta Jankunas y Priscila Jardel, también jugadoras.

6- ¿Se acercó alguien a pedir tu opinión para mejorar el contexto del hockey tucumano o hubo silencio?

- Permanentemente, con la gente que estoy en contacto le interesa el crecimiento del hockey en Tucumán, del deporte mismo, siempre me preguntan cómo lo veo, qué creo que se puede mejorar. Está buenísimo tener ese feedback.

7- ¿Pensaste en hacer algo más a título personal para ayudar a las generaciones nuevas del hockey?

- Me encantaría. Lo tengo como un objetivo personal. Tengo ganas realmente de ayudar. Cuando digo ayudar, me imagino más a nivel dirigencial que más directamente con la jugadora, aunque también me gusta tener contacto con ellas. Pero creo que a nivel de la dirigencia se pueden hacer cosas grandes. Ese buen trabajo es realmente necesario para el crecimiento personal de la jugadora.

8- Ya pasaron más de tres meses desde la obtención de la medalla ¿Pensabas que eran más o menos?

- Pienso que fue hace menos tiempo. Creo que es por toda la vorágine que sigo viviendo al día de hoy que todavía no paré. Ver los recuerdos de ese día es algo hermoso.

9- Haber ganado la medalla ¿te cambió la vida?

- En absoluto, para nada. No me cambió. Sigo queriendo a las mismas personas, las mismas personas me siguen queriendo. Fue una satisfacción inmensa que me la guardo en mi corazón y memoria para siempre. Por lo menos por ahora, no me cambió.

10- Tu hermano se tatuó tu camiseta ¿tuviste algún otro gesto similar ya sea de familiares o simpatizantes?

- Así, tan fanático como el de mi hermano, no. Pero el apoyo de toda la gente, las publicaciones que hacían o los mensajes directos que me mandaban, fue algo hermoso y fuerte ver la repercusión que tuvo en muchísima gente cercana a mí, como gente que no conozco.

11- Tu paso por el hockey de Países Bajos ¿fue lo que esperabas?

- Aprendí y disfruté mucho, tanto como persona y jugadora. El nivel del hockey es alto, no digo que mejor ni peor, pero es muy diferente y está buenísimo poder nutrirse de sistemas diferentes porque en definitiva es lo que te hace crecer como jugadora. La adaptación me costó por la comunicación en la cancha en base al idioma. El sistema de juego es muy diferente al que estaba acostumbrada, pero creo que el equipo hizo un gran trabajo para adaptarnos lo más rápido posible y quizás fue bastante más veloz de lo que imaginábamos.

12- ¿Qué es lo que más extrañás del país?

- Las costumbres, esa improvisación de las juntadas con amigas, las juntadas grandes, los asados multitudinarios, el clima. Y sin dudas, mis afectos, mi familia que los extraño siempre porque vivo en Buenos Aires. Vivo como anestesiada con eso, aunque al día de hoy sigo extrañándolos siempre.

13- De lo que vas viviendo de carrera deportiva ¿pensabas estar dónde estás?

- Creo que sí porque me lo propuse. Era el objetivo que tenía muy claro y trabajé para él. Sin dudas, lo pensé, lo imaginé y lo planifiqué muchas veces. Creo que para que las cosas sucedan primero hay que trabajarlas y pensarlas.

14- Todavía te queda mucha carrera deportiva ¿pensás si vas a seguir vinculada al deporte cuando te retires?

- Estoy muy cerca de recibirme. Tengo un título de Tecnicatura en Marketing y Publicidad Digital y ahora me quedan dos finales para recibirme de Contadora Pública Nacional en la Universidad Nacional de Tucumán. Todo eso es una alegría y desafío inmenso a la vez, así que estoy muy enfocada en lograrlo. Sí, me queda carrera deportiva. En el futuro si me gustaría trabajar en post del hockey puede ser relacionado al alto rendimiento, pero también a lo social. Es algo que se me está despertando ahora y me gustaría, desde mi experiencia y lo que me queda por vivir, poder aportar un poco al otro lo que aprendí y absorbí.

15- A pocas semanas de haber ganado la medalla las leoncitas y leoncitos tuvieron serias complicaciones para participar en el sudamericano de Chile ¿qué te causó esa situación?

- Tristeza porque era un grupo de chicas y chicos ilusionados con un hermoso sueño, una linda edad. Por suerte, después pudieron clasificar y ser invitados al Mundial. Lo van a jugar y eso me pone muy contenta.

16- ¿Cuáles son los planes hasta fin de año?

- La Liga de Países Bajos terminó y vuelve en febrero. Yo regreso al país, me dedico a la Selección 100 por ciento hasta el 23 de diciembre y después vuelvo a entrenarme el 3 de enero. Tenemos la Copa Panamericana del 19 al 30 en Chile así que abocada a eso. Los desafíos que se me vienen son bastantes importantes y movidos.

De primera en el nuevo ciclo de Ferrara

Desde hace una semana Las Leonas trabajan en el Cenard con el nuevo cuerpo técnico encabezado por Fernando Ferrara. El técnico que reemplaza a Carlos Retegui comenzó los entrenamientos con un grupo reducido de 12 de las 23 convocadas. Victoria Sauze Valdez es una de las que se sumará en las próximas horas y que le dio el sí a Ferrara cuando se comunicó para confirmar su disponibilidad.

Ferrara seguirá combinando el trabajo con la selección junior, Las Leoncitas, hasta el Mundial que se jugará en Sudáfrica el próximo mes. Mientras tanto, con Las Leonas, el ex jugador de Ciudad, Lomas y la Selección Argentina trabaja pensando en la Copa Panamericana que se jugará del 20 al 30 de enero en Santiago de Chile. El objetivo es conseguir un lugar en el Mundial que se jugará en España y Países Bajos en julio de 2022, para eso Las Leonas tienen que terminar el torneo en el podio.