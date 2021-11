El legado de que nadie pueda olvidarse de su voz

El 24 de noviembre de 1991, pocas horas después de revelar públicamente que padecía sida, lo cual era un secreto a voces, moría a los 45 años Freddie Mercury en su casa de Kensington, en Londres.

El artista, que fue la cara visible del legendario grupo Queen, corrió todos los límites musicales y visuales dentro del rock, a partir de la incorporación de elementos propios de la ópera, y de la puesta en escena de una serie de simbolismos reconocibles en la subcultura gay de la época, publica Telam.

Mercury había nacido como Farrokh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzíbar, una isla frente a la costa de Tanzania. Pasó la mayor parte de su infancia en ese lugar, asistió a un internado en la India y en 1960 la familia se mudó al Reino Unido, informa CÑÑ.

A principios de 1970 creó la banda Queen junto al guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Ellos siempre lo describieron como generoso, absolutamente dedicado a la música y muy afectuoso. En 1980 Queen lanzó “Another one bites the dust”, uno de los sencillos más vendidos de la banda. En 1981 lanzaron el definitivo álbum Greatest Hits y la estrella nunca se apagó.

Magnético

El cantante fue un artista magnético, que enloquecía a sus fanáticos con su carisma y su destreza vocal en canciones como “Bohemian Rapsody”. Su vestuario, pegado al cuerpo, unido a su energía desbordante, fascinaban al público. Sin embargo esa personalidad arrolladora daba lugar a un hombre tímido fuera del escenario.

Su bisexualidad no era un secreto para sus allegados, y mantuvo sus relaciones con hombres y mujeres en privado. Nunca se casó, pero tuvo largas relaciones sentimentales. En recuerdo del astro la BBC estrena en estos días el documental de 90 minutos, “Freddie Mercury: the final act”, con entrevistas a los más cercanos, como May y Taylor. Narra los últimos años de su vida y el concierto tributo en Wembley.

De entre las diversas producciones cinematográficas anteriores se destacan “Bohemian Rhapsody” (estrenada en 2018), éxito de taquilla, con nominaciones y premios como el Oscar para Rami Malek, y “The Greatest”, la película lanzada por la propia banda Queen.