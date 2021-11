El joven agredido en un boliche de la capital busca identificar al atacante

El sábado por la noche, el joven Mariano Díaz fue agredido en el boliche “La Cascada”, ubicado en calle San Miguel al 600, en el barrio El Bosque de la capital.

El ataque se registró cera de las 5.30, cuando Burgos, de 21 años, estaba hablando con un amigo en la pista central. En ese momento, le rompieron un vaso de vidrio en el rostro adentro del local. La víctima terminó ensangrentada en el suelo.

Hoy, el joven agredido habló con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play, y relató en detalles la embestida. “Tuve suerte. Si me reventaba dos centímetros más, no tenía un ojo o me cortaba el cuello”, enfatizó.

“Esta persona (por el agresor) pasaba con una chica. No sé quién es. Miré a la chica y ella también me miró, y en ese instante me reventó el vaso en la cabeza. Fue todo rápido. No sé quién fue, no sé por qué lo hizo. No lo había cruzado esa noche”, recordó.

“En ‘La Cascada’ se paga una entrada a $ 500, que incluye seguridad. Tienen 50 hombres de seguridad dentro del boliche. Había un patovica en el sector donde estaba. Pero cuando les pregunté si lo habían identificado, me respondieron que no, que no sabían quién lo había hecho, que no vieron nada”, criticó, entre otras referencias.

En esa línea, pidió información sobre el hecho: "si alguién había visto esa noche al agresor o a la chica que lo acompañaba, o algún otro detalle, que se contacte conmigo". Por cualquier información, contactarlo al 381-3321860.

En el boliche le dijeron a la víctima que harían todo lo posible para ayudarla a esclarecer el hecho. Le entregaron un video de la entrada del local, donde se vería al presunto agresor. Hasta ayer seguían intentando recuperar videos del interior del boliche para identificarlo.