Qué ver en CCC Go, Acorn TV, Starzplay, HBO Max, Amazon Prime y Mubi

CCC GO

Tren nocturno a Lisboa (Star Cinema, a las 20.10)

El profesor de latín, Raimond Gregorius, encuentra un día en Berna, en el puente de Kirchenfield, a una portuguesa que está a punto de tirarse a las aguas del Aar. Sin pensarlo, interviene y la salva. La lleva consigo, pero la chica desaparece sin dejar más rastro que un impermeable y un libro de un autor portugués. Raimond toma el tren para Lisboa con el propósito de conocer al misterioso escritor cuyo libro plantea las cuestiones que desde hace años lo atormentan.

Everest (Fx, a las 22)

Inspirada en los hechos que tuvieron lugar durante un intento por alcanzar el techo del mundo en 1996, narra las peripecias de dos expediciones que se enfrentaron a la peor tormenta de nieve conocida. En un desesperado esfuerzo por sobrevivir, el temple de los alpinistas se ve puesto a prueba al tener que enfrentarse a la furia desatada de los elementos y a obstáculos casi insuperables.

Un maestro luchador (Golden, a las 00)

Scott es profesor de un colegio con problemas económicos. Pero cuando la crisis amenaza con la eliminación de las clases extracurriculares, se convertirá en un luchador de artes marciales mixtas para recaudar fondos.

ACORN TV

The interrogation of Tony Martín

El 20 de agosto de 1999, Tony Martin, un granjero de 54 años que había sufrido robos en su vivienda en múltiples ocasiones y que había perdido totalmente la fe en la Policía, decidió defenderse de un nuevo asalto a su propiedad. Con su Winchester 1300 abrió fuego contra los dos hombres que habían entrado en su casa: Brendon Fearon, de 29 años, y Fred Barras, de 16, quien perdió la vida. La película recrea palabra a palabra el interrogatorio que a lo largo de tres días tuvo a Martin declarando ante dos policías, en el que se obtuvieron sorprendentes revelaciones sobre su personalidad.

STARZPLAY

Cuatro vidas y un destino

Cuatro historias basadas en las emociones que, según un proverbio chino, forman parte de la vida: la felicidad, el placer, el dolor y el amor. Un hombre de negocios apuesta todo lo que tiene en una carrera de caballos. Un gángster descubre que puede ver el futuro. Una cantante de música pop es víctima de un mafioso. Un médico debe salvar la vida de su gran amor de un terrible peligro.

HBO MAX

La vida sexual de las universitarias

Serie que gira en torno a cuatro compañeras de habitación, todas estudiantes de la prestigiosa universidad New England Essex. Kimberly es la mejor alumna de instituto de un humilde suburbio de Arizona. Ella puede ser cariñosa, ambiciosa y estar lista para lo que la universidad le depara académicamente, pero allí se dará cuenta de que realmente no está preparada para lo que el New England Essex le tiene reservado socialmente hablando.

AMAZON PRIME

Todo lo invisible

La ceguera repentina generada por un accidente de coche deja a Jonás totalmente fuera del juego. A pesar de su resistencia a aceptar esta nueva condición y a mostrarse vulnerable ante sus hijas y esposa, las circunstancias lo llevarán a descubrir otros caminos, hasta ahora insospechados, para poder seguir adelante aceptando su realidad que no puede modificar.

MUBI

The grandmother

En una extraña familia, un niño vive atemorizado por sus padres y se evade de la realidad “creando” a una mujer que lo querrá y le aceptará. Uno de los primeros trabajos de David Lynch, realizado con sólo 24 años. Su sueño es tener una abuela que lo quiera y lo cuide. Para conseguirlo decide plantar una semilla para que su abuela pueda brotar de la tierra. La película no tiene diálogos pero sí una interesante banda sonora, obra de la banda Tractor, que ensalza la idea que tenía Lynch para este cortometraje que intercala la animación con la filmación de la realidad.