La versión web de WhatsApp puede avisarte cuando un contacto está "en línea"

La versión "web" de WhatsApp está harto difundida entre los usuarios de la app de mensajería instantánea más famosa del mundo. Se trata de una plataforma que permite vincular la cuenta en cualquier navegador de internet.

Ahora se conoció que WhatsApp Web puede notificar cuando uno de los contactos del usuario se haya conectado, al mejor estilo del célebre "Windows Live Messenger", la plataforma de mensajería instantánea que brilló entre 1999 y 2005.

Para que WhatsApp Web avise quién se conectó se precisa la extensión "WA Web Plus for WhatsApp" que el usuario debe descargar de Chrome Web Store e instalarla en su navegador preferido.

Cabe precisar que para que se pueda recibir la notificación de que un contacto se puso "en línea" se debe estar conectado a la plataforma; es decir, se la debe estar utilizando.

Una vez descargada e instalada la extensión se debe abrir el Chrome y hacer clic en el ícono del rompecabezas (Extensiones), en la esquina superior derecha del navegador. Si no se encuentra esta opción, el usuario debe entrar a su cuenta de Gmail y tocar junto a su foto de perfil. En ese momento se desplegarán todas las extensiones de Chrome que tiene instaladas; y ahí busca “WA Web Plus for WhatsApp” y hace clic en los tres puntos verticales en el lado derecho.

Se mostrarán varias opciones, entre las cuales hay que elegir "Fijar". Inmediatamente, en la esquina superior derecha aparecerá un icono verde en forma de cruz (como un signo más), dentro de un círculo: “WA Web Plus”. Ahora es el momento de ingresar a WhatsApp Web como lo hace habitualmente.

Una vez dentro de WhatsApp Web se debe hacer clic en el icono "WA Web Plus". Entonces se desplegarán muchas opciones, de las cuales se debe marcar “Aviso de contactos en línea”. Y eso es todo.

A partir de ahora, y mientras esté utilizando WhstApp Web, le aparecerá una notificaicón cada vez que un contacto se ponga "en línea".