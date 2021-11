Cartas de Lectores II: La mejor manera de cambiar

De la nota de hoy, titulada “Un pequeño paso para un gran cambio”, escrita por el periodista Federico Türpe, en la cual se refiere sintéticamente a cómo desarrollar un tránsito más fluido, eficaz y conveniente para todos en nuestra ciudad, quiero destacar unas cuantas expresiones valiosísimas del autor de la nota. Una de ellas es la que dice: “el mundo desarrollado y más educado va en dirección a desmotorizar las ciudades en sus áreas centrales y desalentar el uso de vehículos particulares para distancias cortas”. ¡Gran acierto! Tan acertadas sus palabras, como cuando expresa: “el tucumano promedio saca el auto o la moto para ir a la verdulería a cuatro cuadras”. La cereza del postre la puso el lector Daniel Gomes, al poner al pie de la nota, que “no sólo se debe cambiar la mentalidad del ciudadano (con lo que estoy absolutamente de acuerdo, ya que si van a tomar un café quieren tener el auto al lado de la mesa) sino permitir que los vehículos se puedan desplazar con normalidad en la calzada y no sorteando obstáculos como si fuera una travesía de rally”. Considero, finalmente, que como en otras incontables cosas, la mejor solución es la educación. Y cuando hablo de educación, no me refiero a que se le debe enseñar al ciudadano desde chiquito que uno más uno es igual a dos, ni que vaca se escribe con v corta. Hombres y mujeres con la vida casi totalmente hecha, todavía necesitan instrucción. Y, en eso, me parece genial el análisis del señor Türpe, que en todas sus notas hace destacar este aspecto. Los tucumanos necesitamos educación. Todos los días al levantarnos y antes de acostarnos, deberíamos escribir esto en un papel. Necesito educar y ser educado, esa es la consigna. La “calidad de vida y la obra pública, la mayor actividad comercial, el aumento de empleo, la menor contaminación posible y el aumento del bienestar de la salud” que promueve Türpe, sólo será posible adquirirlas y/o realizarlas mediante una previa concientización y educación rigurosa.

Daniel E. Chavez

San Miguel de Tucumán