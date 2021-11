El desafío argentino de llegar al largo plazo

“¿Pero qué es esto? ¿Una fiesta o un entierro?”

Hades en “Hércules”

En el largo plazo, ¿estaremos todos muertos?

Jueves 18 de noviembre. Pasaron 2 minutos de las 9.30 de la mañana y en la “sala de espera virtual” hay más de 400 inversores. Aguardan la llegada de una de las voces más autorizadas en materia de política económica, la de Carlos Pagni.

“De todo lo que hay que observar mirando la política de largo plazo, es decir en relación a factores estructurales, el resultado de esta elección es una buena noticia. Es auspiciosa si soy ciudadano e inversor. Puede interpretarse que la política en Argentina tiene alto nivel de equilibrio. No hay monopolio; existe un mercado con dos fuerzas competitivas donde hoy ganó la oposición. Esto es muy importante para la economía, la vida pública y la calidad de la democracia. Los autoritarismos e intervencionismos extremos son hegemonías que se engendran y prosperan cuando hay una brecha muy grande entre el que gana y quien debería controlarlo”, señala el periodista en sus casi dos horas de exposición brindada.

Su voz resume el amplio consenso de mercado. Este resultado es un buen augurio para el largo plazo. Sin embargo la incertidumbre es alta sobre cómo transitar el corto plazo.

El Plan esperado: dos años más tarde

“En la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el “Programa Económico plurianual para el desarrollo sustentable”, que contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el FMI”, anunció Alberto Fernández tras conocerse la derrota en las urnas.

Si en dos años el actual gobierno no presentó plan alguno, ¿será capaz de obtenerlo en tan solo tres semanas?

“Vas a Washington donde el equipo económico del FMI que te recibe sabe absolutamente todo. ¿De aquí a diciembre podrán hacer un acuerdo con el Fondo? ¿Estas tortugas?… Porque aquí Guzmán te lo estira todo”, remataba con acidez Carlos Pagni en su presentación.

Pasó ya una de las tres semanas en cuestión y los únicos anuncios en materia de política económica sólo profundizan el modelo que llevó a este gobierno a la derrota. Congelamiento de precios y nuevos impuestos, en este caso a las criptomonedas.

La existencia de un plan resulta clave para anclar expectativas. Su ausencia imprimirá volatilidad en los mercados, con el dólar actuando como termómetro.

Gusto a poco

A pesar de la derrota, la recuperación del oficialismo en las urnas achicando la diferencia con la oposición dejó una sensación amarga en quienes venían apostando por una paliza electoral. Ello explica el pobre desempeño de los activos argentinos a lo largo de esta semana. El índice Líder de acciones locales retrocedió un 9,76%, con bajas de hasta 15% en bancos y energéticas.

Esto ocurrió en un contexto internacional poco favorable para la renta variable en general, con expectativas de definiciones sobre el futuro de la Reserva Federal en los EEUU y con vencimiento de contratos de opciones en ese mercado.

Con una brecha cambiaria superior al 100%, el trilema del gobierno local radica entre un salto cambiario, la aceleración del ritmo devaluatorio o bien un desdoblamiento que opere directamente contra las reservas del BCRA.

Sin novedades en el tipo de cambio oficial, la noticia se centró en el achicamiento de la brecha de la brecha. El BCRA se corrió de la intervención del dólar contado con liquidación vía AL30 lo que permitió unificar el precio del dólar libre. Si bien queda aún mucho por hacer, es una medida en el sentido correcto. No existe razón alguna para desperdiciar las escasas reservas del Central subsidiando la compra para atesoramiento de unos pocos privilegiados.

¿El Futuro que veremos desde afuera?

“El futuro Metaverse no se refiere sólo a los mundos virtuales, sino a internet en su conjunto, incluido el espectro completo de la realidad aumentada. Su versión idealizada conectaría múltiples plataformas con el objetivo de satisfacer necesidades de entretenimiento, socialización, aprendizaje y comercio”, señala un informe sobre Metaverse circulado entre inversores. El futuro ha llegado. Bienvenido a la Matrix. Tan solo una compañía, Facebook, anunció una inversión de U$S 10.000 millones en este tópico para los próximos 10 años. Un monto equivalente a 2 veces el número de reservas líquidas estimado para Argentina.

Mientras en el mundo se discute el avance de nuevas tecnologías al servicio de los humanos, en nuestro país celebramos cómo nuestro ministro de Economía, egresado de una de las más prestigiosas universidades del primer mundo, anuncia el control de precios de la carne por un fin de semana. ¿En serio?

“Sin un presupuesto equilibrado, es muy difícil tomar decisiones apropiadas. Me preocupa que la mayoría de mis colegas pone énfasis en los aspectos políticos. Piensan que sin un acuerdo político, no se puede hacer una buena economía. Yo difiero con ello, ya que considero que hay que pensar principalmente en el tema económico y qué hacer, lo cual no creo que esté condicionado a un acuerdo previo político”, señala con acento tucumano el Dr. Víctor Jorge Elías.

Como sociedad es momento de tener esta conversación incómoda sobre qué hacer más allá de un período electoral a fines de contener el deterioro secular en el que nos encontramos permanentemente atrapados. Caso contrario seguiremos ampliando la brecha no solo con el primer mundo, sino también con nuestros pares latinoamericanos.