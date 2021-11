Con el cuerpo del odontólogo en el baúl, el policía habría jugado un partido de fútbol

“Lo triste no es morir, lo triste es morir y no haber sabido vivir”. Esa es la frase de presentación de Instagram de Mariano Vizcarra, el oficial de policía que quedará detenido al menos seis meses, acusado del crimen del odontólogo Oscar Marcial. Eso es lo que se resolvió ayer en la audiencia donde se conocieron otros detalles del homicidio y quedó claro que la investigación no continuará, ya que siguen surgiendo detalles. Entre otros, que el acusado podría haber ido a jugar a la pelota teniendo el cuerpo en el auto; que el crimen se habría perpetrado en el parque 9 de Julio; y que el acusado no cumplió con sus obligaciones policiales el día que se registró el homicidio.

Estos son algunos de los interrogantes clave para entender algunos aspectos del caso:

1- ¿Cuál es la teoría del homicidio?

- Según el fiscal Carlos Sale, Marcial salió de su casa el sábado a las 10 de la mañana a buscar una torta que había reservado para festejar su cumpleaños. Allí se encontró con Vizcarra, con el que mantenía una relación.

En el interior del auto, se produjo una discusión cuyos motivos se desconocen y que terminó cuando se disparó el arma reglamentaria del uniformado y la bala impactó en el cuello del acusado.

Luego, lo cargó en el baúl y, de acuerdo a la hipótesis del titular de la Unidad II de Homicidios, para asegurar su impunidad, arrojó el cuerpo en un lugar de difícil acceso en un paraje conocido como La Virgencita, ubicado en Villa Padre Monti. Fuentes judiciales destacaron que la elección del lugar no es casual: él conocía a la perfección esos paisajes agrestes y de difícil acceso.

2- ¿Se sabe dónde se cometió el crimen?

- Aún no. Pero todo parecería indicar que fue en el parque 9 de Julio, después de que almorzaran en un lugar no determinado por el momento.

Los familiares confirmaron que la víctima se había comunicado para avisarles que no almorzaría con ellos porque le había surgido una actividad en el cerro, pero, en principio nunca concurrió a ese lugar, sino que se habría quedado en la capital.

3- ¿Qué pasó después?

- Al parecer, el acusado intentó realizar una vida normal para no levantar sospechas. Se habría presentado a jugar al fútbol en las canchas callejeras que están ubicadas en la avenida Papa Francisco, como normalmente lo hace. Habría dejado estacionado el auto en las adyacencias con el cuerpo de la víctima en el baúl.

Después habría consumido cerveza en el tercer tiempo y, por último, se dirigió a la zona de Villa Padre Monti, donde arrojó el cuerpo. Lo tiró en una especie de precipicio de unos 3 metros de altura y por donde no circula nadie.

Pero todas estas cuestiones quedarán despejadas cuando se analice el GPS del Toyota Corolla de la víctima. En los próximos días será extraído del auto y analizado por los peritos.

4- ¿De qué lo acusó el fiscal Sale?

- Le imputó el delito de homicidio agravado por el uso de arma. No contempló el agravante de ser integrante de la fuerza porque en el momento del hecho no estaba cumpliendo funciones de policía.

Ese día Vizcarra debía haber realizado un control vehicular en el sur de la ciudad, pero no se presentó a cumplir con esa tarea, según confirmó el representante del Ministerio Público Fiscal en la audiencia de ayer.

5- ¿Cómo puede haber transitado por tres ciudades con el cuerpo sin que lo hayan detectado?

- Por su condición de oficial subayudante. Al prestar servicios en el Departamento de Operaciones Policiales, tranquilamente podría haber estado al tanto de los lugares donde se desarrollan los controles.

Pero también, con sólo identificarse y mostrar la chapa, podría haber superado todos los controles. No menos importante es que se movilizaba con un vehículo de alta gama nuevo que no debería llamar la atención a sus compañeros. La única irregularidad que habría presentado es que circulaba sin los dominios puestos.

6- ¿Qué pruebas mostró el fiscal para sostener su acusación?

- El reconocimiento espontáneo que Vizcarra realizó en Tribunales donde dijo “me mandé una macana, yo maté al odontólogo”. Luego, haber señalado -asistido por su defensor- el lugar donde arrojó el cuerpo; las imágenes de la cámara de seguridad de un particular lo detectaron dejando estacionado el vehículo en República del Líbano al 2.400 el domingo a la 1.20 de la madrugada; y la declaración de la cabo Fátima Cecilia Di Risio, entre otras.

7- ¿Qué tiene de importante la declaración de la policía?

- Di Risio, que presta servicio en el Departamento de Judiciales de la fuerza y que se autodenimó amiga y paciente del odontólogo, declaró que Marcial se había comunicado el jueves para pedirle información sobre el teléfono o la dirección de dos oficiales de la fuerza que recién se habían incorporado.

La mujer dijo que lo notó angustiado porque no podía contar con esa información. Al mismo tiempo indicó que le había pedido que le enviara los datos a través de un mensaje por WhatsApp o que lo llamara. Sin embargo no pudo identificarlos porque no podía recordar sus nombres.

8- ¿Se sabe quiénes son esos oficiales?

- En principio, uno de ellos sería Vizcarra. Los otros dos serían compañeros de promoción que estaban muy vinculados al acusado del crimen. Se sospecha que los uniformados, cuando no estaban de servicio, se habrían dedicado a vender su cuerpo desde hace tiempo.

Algunas versiones indican que aparecerían en los books de varios hoteles ofreciéndose como personas de compañía para hombres y mujeres.

La actividad que podrían haber desarrollado no constituye delito alguno, ni falta alguna a los reglamentos de la fuerza.

9- ¿Los otros compañeros están siendo investigados en el hecho?

- No. Si bien uno de ellos podría aparecer mencionado en el expediente, no hay ningún indicio de que hayan participado en el crimen del odontólogo. Pero no se descarta que en los próximos días surjan algunos elementos que puedan complicar su situación procesal. La pesquisa está a cargo de los investigadores de Homicidios al mando de los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Jorge Dib.

10- ¿Declaró el imputado?

- En lo que se transformó en la sorpresa de la audiencia, por recomendación de su defensor Carlos Díaz Alvillo, decidió mantenerse en silencio.

Todas las partes esperaban que asumiera su responsabilidad en el caso, ya que el miércoles se habría mostrado su interés en que el crimen se esclareciera. Sin embargo, su abogado pidió que se decretara nula el acta que labraron los policías donde él reconocía la autoría del hecho.

Sin embargo, el juez Rafael Macoritto rechazó el planteo. “No se trata de una declaración, sino de una expresión espontánea que tiene valor probatorio”, señaló.

El magistrado ya había resuelto de la misma manera una situación similar en el caso del crimen de Ana Dominé. El taxista Antonio Greco a viva voz responsabilizó a otros y los policías labraron un acta con sus dichos. Esa prueba ya fue aceptada por el tribunal que la próxima semana dará a conocer la sentencia.

11- ¿Qué medida solicitó el fiscal Sale?

- Solicitó que se le dictara la prisión preventiva por seis meses. Justificó su pedido afirmando que todavía debían realizarse varias pericias como análisis de las imágenes de una veintena de cámaras de particulares, celulares y otros dispositivos secuestrados a la víctima, el GPS del vehículo y las pericias genéticas de los restos biológicos en el auto del odontólogo.

También indicó que quedan otras pruebas por investigar y testimonios por tomar. Por ese motivo, solicitó que se le dictara la prisión preventiva por seis meses.

“No podemos dejar de tener en cuenta que el imputado, al arrojar el cuerpo y abandonar el vehículo, intentó entorpecer la investigación. Además, por ser policía, podría tener contactos que nos impidan llegar a conocer la verdad”, señaló.

12- ¿Cuál es la postura de la familia en lo que va del caso?

- Acompañó en todas las medidas que solicitó Sale. “La familia está muy conforme con toda la investigación y la decisión judicial que se tomó”, aseguró Sergio Pérez, que actúa como querellante en la causa.

“Luis, que es el único hermano, decidió postergar para la semana que viene una reunión que tenía acordada con el fiscal. Quiere descansar de todo esto. Ayer lo sepultaron a Oscar y es el momento de que tengan un poco de paz”, añadió.

El profesional adelantó que la familia continuará tratando de producir pruebas que serán presentadas en la fiscalía. “Además de esperar los resultados de los estudios y pericias, vamos a entrevistar a varias personas para saber bien qué sucedió. Nos interesa determinar si hubo más policías implicados en el crimen o si ayudaron al imputado”, adelantó Pérez.

13- ¿Cuál fue la postura de la defensa?

- Directamente solicitó que se le dictara la libertad, puesto que consideraron que Vizcarra había colaborado para que se encontrara el cuerpo y se había hecho cargo del homicidio, a pesar de que anunció que solicitaría la nulidad del acta policial donde quedaron registrados sus dichos espontáneos y, en vez de confirmar que había sido el autor del crimen, prefirió no declarar.

El juez Macoritto señaló que “decir dónde estaba el cuerpo cuatro días después del homicidio” no podía ser considerado como una colaboración. Consecuentemente, aceptó el pedido de la fiscalía y le dictó la prisión preventiva. El oficial, desde el miércoles, se encuentra alojado en el penal de Villa Urquiza.