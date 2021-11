El FMI, "comprometido" con la Argentina

“Estamos positivamente comprometidos con las autoridades (argentinas); no tengo información sobre tiempos, agendas o encuentros específicos, pero el compromiso permanece fuerte y es frecuente”, preciso Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional en referencia al posible acuerdo de nuestro país con el FMI en su habitual conferencia de prensa desde Washington.

Y luego fue más concreto sobre las negociaciones con las autoridades argentinas: “no tengo una actualización sobre cuándo se harán las reuniones, pero respecto del nuevo programa, continuamos trabajando para llegar a un entendimiento completo en un plan exhaustivo”.

Reiteró lo afirmado esta semana respecto de que para el FMI es importante que este plan tenga apoyo político y social, y “nuestro objetivo es ayudar a la Argentina y a los argentinos a sentar las bases para lograr un crecimiento más sostenido e inclusivo”, avalando así la decisión presidencial de elevar al Congreso un proyecto sobre el posible acuerdo con el organismo multilateral.

Respecto del estado de las negociaciones entre el staff del Fondo y las autoridades argentinas “las caracterizo como que continuamos trabajando para llegar un entendimiento completo en un programa exhaustivo, que sostenidamente pueda abordar los desafíos económicos y sociales apuntando a fortalecer la estabilidad económica y encarando la alta inflación que proporcionalmente afecta más a los más vulnerables”, aseveró.

Con relación a la evaluación que el FMI está realizando sobre el préstamo otorgado al país durante la administración del presidente Mauricio Macri, por unos U$S 45.000 millones, Rice aclaró que “esta evaluación ex post que nosotros realizamos la hacemos para todos los programas de carácter excepcional, no es algo especial que hacemos para la Argentina, lo hacemos para todos los casos”. “Y ese informe será presentado como siempre a nuestro directorio ejecutivo y luego será publicado”. Sin embargo, el funcionario del Fondo no precisó fechas.

En cuanto a la revisión macroeconómica contenida en el artículo 4, Rice expresó: “no estoy seguro sobre el estado” de esas tratativas. Ese artículo implica “profundizar la colaboración del organismo”, como paso previo a la obtención de un programa respaldado por el Fondo.

Mientras, el Gobierno reiteró su decisión a enviar un programa Plurianual (superior a un año) al Congreso para su aprobación, los primeros días de diciembre. Ayer, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, precisó que el plan contendrá “una cantidad de acuerdos necesarios para llevar adelante un programa económico y social plurianual que contemple parte de los acuerdos que se logren con el staff del FMI y que marcan un rumbo de cuáles son las decisiones que vamos a tomar”.