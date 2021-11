Atlético: a olvidarse de las malas

Hoy los hinchas de Atlético miran con añoranza los últimos cinco años del “Decano”, cuando parecía que todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Pero no deben olvidarse que para vivir los llamados “años dorados” tuvieron que trabajar mucho y pasar por varias pálidas, chocar una y otra vez con las malas para recién disfrutar, más y mejor, de las buenas.

“La frase ‘todo tiempo pasado fue mejor’ no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que -felizmente- la gente las echa en el olvido”, dijo en 1948 Ernesto Sábato en su novela “El Túnel”.

Lo que dijo el escritor hace más de 70 años, se puede aplicar a lo que vive por estas horas la institución de 25 de Mayo y Chile. Los hinchas se acostumbraron a lo lindo, a una realidad que años atrás parecía sólo un sueño y ahora exigen. Y está bien que se exija porque esa es la única manera de que el club siga creciendo y no se conforme sólo con el tiempo pasado, que evidentemente fue mejor, pero que también tuvo sus momentos de tensión, de malos resultados y de cuestionamientos a los dirigentes. Pero, “ni cuando ganamos somos los mejores, ni cuando perdemos somos los peores”, como dijo Omar De Felippe en una conferencia de prensa en su corto paso por Atlético.

En el día a día, es Pablo Guiñazú quien debe preparar el partido del fin de semana, mantener viva la ilusión de los hinchas y también alimentar la confianza de los jugadores que se ven golpeados por el presente deportivo del equipo. “Siempre que hay un parate es muy bueno, más para nosotros que tenemos poco tiempo al mando”, explicó “Cholo”, al terminar la práctica de jueves.

El partido frente a Central está a la vuelta de la esquina y es por eso que tras haber trabajado dos semanas completas sin competencia, el DT hizo un balance. “Ellos (jugadores) están comprometidos, redoblaron los esfuerzos y están motivados para competir. Necesitan la competencia, la de mañana será una batalla dura, pero queremos que el equipo muestre la fortaleza que tiene”, remarcó el técnico.

Aunque resten cinco partidos y poco menos de un mes de competencia para que termine el año, Guiñazú no quiere poner objetivos, aunque admite tener la vara alta.

“Los objetivos están siempre en lo máximo, cuando venís en un momento como en el que llegamos nosotros, es raro, capaz que es más complicado. Pero vamos a ir partido a partido, queremos ser dignos, competir con lealtad para llevarnos el premio mayor”, remarcó el cordobés.

Aunque no dio pistas sobre un posible “11” inicial para mañana, el técnico probó distintas variantes en todos los sectores del campo de juego. Esto, teniendo en cuenta que no podrá contar con Ramiro Carrera ni con Abel Bustos (ambos deben cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas) y además podría contar con la vuelta de Cristian Erbes. De hecho, el mediocampo se verá distinto.

En la práctica de esta tarde, en el predio de Newell’s, “Cholo” terminará de decidirse por los que saldrán mañana al campo de juego del “Gigante de Arroyito”. “Todos están en condiciones de jugar, salvo (Agustín) Lagos, que está trabajando como un animal para recuperarse bien. Del resto -todos lo saben-, puede jugar cualquiera y tenerlos a todos bien es un premio para nosotros”, agregó.

Con la ilusión que el mal momento pronto sea echado al olvido, dándole lugar a las buenas, Atlético quiere hacerse fuerte y plantar bandera en Rosario.

Viaje en conjunto

Tanto el plantel de Primera como el de Reserva, viajaron por vía terrestre a Rosario. El equipo de Martín Anastacio jugará mañana desde las 9 en Arroyo Seco; el de Guiñazú, lo hará también mañana desde las 17 en el “Gigante”.

Partidos

Unión y Defensa, próximos rivales del “Decano”, jugaron ayer; triunfaron los de Florencio Varela 3-2. Hoy se miden: Estudiantes vs. Huracán; San Lorenzo vs. Gimnasia; Argentinos vs. Godoy Cruz y Talleres-Vélez.