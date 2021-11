Estela de Carlotto recibió una mención de honor en la Cámara de diputados

En el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja, que preside Sergio Massa, se realizó la entrega de la “Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, por sus años de lucha en la búsqueda y restitución de nietos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, así como su compromiso solidario y permanente en la defensa de los Derechos Humanos.

El reconocimiento surgió a través de una iniciativa de la diputada por la provincia de Tierra del Fuego (Frente de Todos), Mabel Caparrós.

En el Salón de los Pasos Perdidos, Estela de Carlotto agradeció la distinción y dijo que marca “una nueva etapa en mi vida con más responsabilidad y más deseo de no abandonar nunca la lucha”. En ese sentido, la titular del organismo también reconoció a sus pares: “Yo no estuve sola, somos las Abuelas, somos hermanas. Represento a todas las Abuelas, sola no podría haber hecho nada de lo que se hizo”.

“El odio, la revancha, la venganza no sirve. El amor construye, el amor da fuerzas. Cuando uno se acuesta duerme sin rencor y, sobre todo, los que tenemos fe, pensando en que más allá nos están ayudando los que no están, pero están en nuestro corazón”, dijo la presidenta de Abuelas.





“Hay una palabra muy firme que tenemos los organismos de Derechos Humanos, que es ´Nunca Más´, no solo en nuestro país, sino en el mundo”, agregó.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró: “Cuando uno te escucha, ve esa sonrisa, ese amor frente a la oscuridad, lo que ve es a un ser que le puso luz a la etapa más oscura de la Argentina".

"Pudiste transformar el sueño y el deseo de memoria, verdad y justicia desde el amor, no desde el odio o la búsqueda de revancha o venganza. Eso te marcó, marcó a Abuelas y marcó ese profundo amor que la sociedad argentina siente por vos y tu trabajo", agregó.

Además, el titular de la Cámara baja dijo que “nos tiene que unir a todos los argentinos ese ´Nunca Más´ a la oscuridad, para que siempre brillen luces como la de Estela de Carlotto”.

La diputada Caparrós, impulsora del reconocimiento, recordó que la titular de Abuelas “ha hecho tanto por recuperar la historia, restablecer los vínculos de muchas personas con sus orígenes, con su identidad, con su gente, en una tarea muy dura”.

“Hoy Argentina está en uno de los lugares más reconocidos en política de Derechos Humanos y en eso tenés muchísimo que ver”, dijo al mencionar sus 44 años de lucha.

Estela de Carlotto nació el 22 de octubre de 1930 en Buenos Aires y su figura ha trascendido las fronteras de nuestro país para ser reconocida en diferentes partes del mundo por la tarea que lleva adelante con Abuelas de Plaza de Mayo en post de recuperar la identidad de los nietos desaparecidos, entre ellos Ignacio Montoya Carlotto, su propio nieto, nacido en 1978 durante el cautiverio de su madre, Laura (hija de Estela), recuperado en 2014.

La "Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi” constituye el máximo reconocimiento que otorga la Cámara de Diputados de la Nación.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la presidenta de AYSA, Malena Galmarini; las diputadas Florencia Lampreabe, Alcira Figueroa, Carolina Yutrovic, Cecilia Moreau, María Rosa Martínez, el diputado Ramiro Gutiérrez, y Remo Carlotto, representante especial para Asuntos de Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, entre otros.