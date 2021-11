Yedlin, sobre Alfaro: "dijimos que su candidatura era testimonial"

Luego de consagrarse como senador electo por Juntos por el Cambio, el actual intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, presentó su renuncia y desde el frente opositor en la provincia salieron a reflotar todos los cuestionamientos que ya le hacían sobre su candidatura.

Es el caso del diputado nacional y ahora senador electo por el Frente de Todos, Pablo Yedlin, quien recordó que durante la campaña y en el debate de LA GACETA, ya había advertido que Alfaro era un candidato testimonial en estas elecciones legislativas.

“Nosotros ya dijimos que su candidatura era testimonial, que no iba a asumir, que su objetivo era presentarse para gobernador en el 2023 y que se iba mantener en la intendencia. Que le mentía a los votantes”, señaló el legislador

“Pero ha llegado un momento en la Argentina que esto no se puede tolerar más”, aseguró Yedlin, quien a la vez reconoció que su espacio político no escapa de estas prácticas políticas. “Se y tengo que decir que en mi partido no es un lugar donde no ha habido testimoniales. Pero no puede seguir habiendo”, dijo.

Tras la decisión de Alfaro y su justificación a la renuncia, el legislador sostuvo que Juntos por el Cambio en Tucumán “ha inventado todo un complot que lo obliga a quedarse”.

Ahora, en la banca lo reemplazará la esposa del intendente, Beatriz Ávila, segunda en la lista para el Senado.

“Lo interesante es que no se sabe en qué bloque va estar”, dijo Yedlin al respecto. “Porque en definitiva, ha estado en todos los bloques. Entonces ahora no sabemos en donde se va a sentar en el Senado”, cuestionó el senador electo.