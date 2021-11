Cartas de lectores II: veda de pesca

La Dirección de Flora, Fauna y vida silvestre de la Provincia estableció una veda deportiva pesquera irracional, tal como lo viene realizando los últimos años. La veda estacional es seguramente positiva pero de la forma que la realiza esta dirección sin control, sin argumentación científica, en forma casi brutal, no tiene sentido alguno de conservación. Este tipo de medidas no existe en ninguna de las provincias de la región, adonde los amantes de la pesca deportiva deben trasladarse para realizar la actividad, erogando dinero en traslado, hospedaje y pago de servicios que la provincia los pierde. Una veda como la que se emplea en Tucumán no solo castiga a los pescadores que cumplen las normativas vigentes sino que, además, es una profunda cachetada económica a aquellos que están relacionados a la actividad, léase clubes, comercios y prestadores de servicios. El oficialismo quizás todavía se esté preguntando por la pérdida de votos desde las PASO a las del domingo último pasado, esta es sin dudas una de ellas. La provincia necesita de funcionarios que funcionen y que estén comprometidos con su quehacer diario.

Fernando Robles

