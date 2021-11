Rugby: Tucumán 7 será anfitrión de un torneo el fin de semana

Los últimos compases del año corresponden a la temporada de seven, un camino breve pero intenso y caluroso que culmina en la gran cita anual: el Seven de la República. Tras la cancelación de la edición 2020 a causa de la pandemia, Tucumán se prepara para defender el título obtenido en 2019. Por ahora, sigue contando con un plantel amplio en sus entrenamientos, pero después de este fin de semana habrá un corte de lista. “Ahora tenemos dos planteles de 12 jugadores, y a partir del lunes ya nos quedaríamos con 14, de los cuales 12 son los que van a jugar en Paraná”, comentó el entrenador Francisco Aráoz tras la práctica que Tucumán 7 tuvo ayer en Universitario. “Venimos teniendo entrenamientos de muy buen nivel. Hoy (por ayer) tuvimos el primero con partido, y para ser el primero fue bastante bueno. Los chicos se están adaptando muy bien al seven. Hemos tenido un par de bajas en estos últimos días, así que tuvimos que llamar a dos chicos nuevos, Valentín Saleme y Gerónimo Valdez, que se suman a un plantel con bastante experiencia. Hay muchas pilas, estamos viendo cosas que queríamos ver”, destacó el de Natación, entrenador junto a Ricardo Gravano y Ezequiel Faralle.

Si bien la idea era participar del Súper Seven de Corrientes para ganar rodaje competitivo, como cada año, el staff decidió cambiar de planes. “El Seven de Corrientes es de este fin de semana al otro, y a esa altura ya no nos sirve viajar. Por eso estamos organizando un torneo para este fin de semana en Tucumán, al que vendrían siete equipos: dos de Salta, dos de Santiago y uno de Nordeste”, anticipó Aráoz.