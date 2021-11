Carrillo sobre Alfaro: “La democracia llora cuando los intereses personales van en detrimento de lo que la sociedad expresa”

Gonzalo Carrillo, concejal del Frente de Todos, dijo que el proceso electoral del domingo se vio manchado con "las decisiones arbitrarias, interesadas y a contramano de lo que el pueblo reclama".

"Las chicanas y la virulencia de todo lo acontecido empañan la voluntad popular. Las candidaturas testimoniales vuelven a ser el centro de atención que ensucian la política y arrastran a todos. Germán Alfaro, como era sabido, no iba a asumir la banca en el Senado. Hoy manifiesta su renuncia y lo hace con argumentos vacíos y llenos de demagogia hacia una sociedad que reclama transparencia, honestidad y gestión desde la política", dijo el edil.

Carrillo enfatizó que el Concejo Deliberante, tal cual lo expresa la Ley Orgánica de Municipios, tiene la responsabilidad de elegir al Intendente, dentro de los plazos establecidos; "no como intenta hacer creer Germán Alfaro, que alguien pretende adueñarse del Municipio".

"Las expresiones vertidas y el señalamiento hacia la figura de Fernando Juri son burdas y carentes de sentido. Inmiscuir con tanta liviandad el proceso histórico en la figura de Amado Juri y lo que aconteció durante la dictadura, forma parte de una chicana vil e irrespetuosa. Las explicaciones, por supuesto que hay que darlas en los medios de comunicación; pero también el Intendente debe darlas en el Concejo Deliberante sobre las cuestiones inherentes a su gestión", dijo.

Y concluyó: "El cambio que tanto pregonan, no es el que la sociedad está reclamando. La transparencia en los fondos públicos, las ejecuciones de las obras públicas, son algunos de los temas que el Intendente no respondió ante el Concejo Deliberante, como un sinfín de presentaciones que realizamos y de las cuales jamás respondió. La contradicción, el engaño, las escapadas, son algunas de las características que envuelven a la gestión actual. Esperemos que la institucionalidad no se rompa, que nuestra debilitada democracia se fortalezca; pero eso sólo es posible si la clase política comienza a tener gestos de grandeza, sin mezquindades y pensando en el colectivo social y no en su propio interés".