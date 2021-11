Cartas de lectores II: falta de arbolado y de cestos

Numerosas cartas al Sr. Intendente y Espacios Verdes se publicaron en esta sección solicitando concreten su instalación y proceda a arbolar, especialmente Córdoba al 400/500 y la Av. 24 de Septiembre 500/600. El faltante de cestos es total, lo que ocasiona que la basura y envases de bebidas se acumulen en pórticos y aceras, obligando a los comerciantes todas las mañanas y noches a la limpieza de las fachadas de sus negocios. La carencia de arbolado en las anchas veredas de las tres guarderías entre 9 de Julio y Buenos Aires poseen espacios más que suficiente. La cartelería de 24 y 9 de Julio está vandalizada por los grafiteros y hace años la Municipalidad no los repinta. La iluminación es casi inexistente en la acera sur de esta arteria. Es inconcebible que a metros de nuestra plaza principal luzca tal estado de abandono, máxime tratándose de una zona turística por excelencia, que conecta directamente con la plaza, Casa de Gobierno, Catedral y Congreso 1º cuadra, obligado itinerario hacia el solar de la Casa Histórica. La inacción y falta de soluciones data de largos años. Revalorizaron la plaza pero no la avenida y calles circundantes. El Intendente y sus reparticiones encargadas de estos ítems, que no requieren ni de complicados trabajos ni gran inversión, ignoran los reiterados y numerosos pedidos dirigidos a este espacio. Los naranjos de la plaza están apestados y por falta de riego mueren lentamente los arbustos de Bs. As. semipeatonal, 9 de Julio y San Martín del 500 en adelante. ¿Qué del noble y eficiente camión regador?

Rosa Amalia Barrionuevo

Av. Sarmiento 450

San Miguel de Tucumán