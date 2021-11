Cartas de lectores I: medio ambiente urbano

La ciudad de San Miguel de Tucumán tiene en estado lamentable sus calles, salvo algunas del microcentro, son intransitables en cuanto salimos de las cuatro avenidas. Mantener en estado transitable las calles pavimentadas, y las otras, es uno de los deberes irrenunciables del Intendente. ¿Qué decir del arbolado urbano? Árboles envejecidos por la falta de riego, sin poda adecuada, y jamás tratados con insecticidas, van a ser presa fácil de las tormentas de verano, con tazas de menor tamaño al que corresponde a árboles de alineado. El diagnóstico es desalentador, y nada indica que vaya a cambiar, el diseño de Carlos Julio Thais para el parque 9 de julio hace tiempo que fue abandonado, los árboles caídos no se repusieron con las especies originales y es un espacio verde que no hace más que achicarse, por lo que no cumple su objetivo ni estético, ni funcional. La entrada de la ciudad de San Miguel de Tucumán es una de las más feas del país, y tampoco hay señales de que se mejore. No hubo censo del arbolado urbano, no se sabe cuántos árboles son necesarios para aportar oxígeno a la ciudad y mitigar un poco los próximos calores.

René Carlos Roncedo

[email protected]