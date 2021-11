El juicio político a Piñera, un mensaje a la dirigencia chilena

SANTIAGO DE CHILE.- La Cámara de Diputados chilena consideró que el presidente Sebastián Piñera tiene que responder si incurrió en actos de corrupción, conflicto de intereses o evasión fiscal. La acusación se gestó tras la publicación de los denominados “Pandora Papers” por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde quedó al descubierto el vínculo del Jefe de Estado y de su familia con la compraventa del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, con la condición de que no se produjeran cambios regulatorios para su instalación en el país.

Mañana la Cámara de Senadores debe debatir si efectivamente hubo un conflicto de intereses que amerite un juicio de destitución.

Las posibilidades de que se inicie un juicio político y de que el mandatario, un empresario multimillonario y un político tradicional de Chile, vaya a ser destituido son parte de un escenario aún incierto, marca la periodista Patricia Morales.

“No se sabe si en la Cámara de Senadores se lograrán los votos necesarios para que prospere el pedido. En la Cámara de Diputados tampoco estuvo claro cómo saldría la votación”, explicó a LA GACETA.

Morales recordó que, hasta el último minuto, la oposición no contaba con los votos necesarios para aprobar el juicio contra Piñera, y que tuvo que hacer una jugada estratégica, en la que el diputado socialista Jaime Naranjo dio un discurso larguísimo, de más de 15 horas, para esperar que el diputado Giorgio Jackson llegara a votar. La oposición necesitaba 78 votos para la aprobación de la acusación constitucional. Sin embargo, dos de estos votos eran inciertos, puesto que los diputados Jorge Sabag y Jackson cumplían cuarentena preventiva como contactos estrechos, al menos hasta la medianoche.

En el caso de la votación de mañana el escenario es parecido en cuanto a la distribución de votos. Pero más allá de que se apruebe o no el juicio político, afirma la periodista chilena, la acusación tiene un alto contenido simbólico y es un llamado de atención para empresarios y políticos chilenos, en medio de un proceso electoral que culmina antes de fin de año.

“Es un Gobierno que está terminando. En dos semanas habrá elecciones presidenciales; Piñera termina su mandato en marzo. Entonces, no significaría mucho su destitución”, explicó.

Lo que sí flota en el aire es la sensación de que, después del estallido de octubre de 2019, la sociedad que salió a protestar contra la desigualdad y la injusticia no quiere dejar que los políticos y los empresarios -y a Piñera le caben las dos categorías- “sigan haciendo y deshaciendo, como siempre”.

“La sociedad no espera que lo destituyan, no tiene mucho sentido -explica Morales-. Pero sí tiene un fuerte componente simbólico, relacionado con la idea de que ‘Chile despertó’. Quizás no vamos a lograr mucho, dicen, pero tampoco nos vamos a quedar como si nada”. Este conflicto de intereses, a partir del permiso de radicación para la Minera Dominga, puede tener repercusiones ambientales negativas para quienes viven en la zona.

“Quizás no haya esperanzas de destitución, pero es un llamado de atención, una señal de que la gente no quiere seguir sufriendo abusos”, señaló.

El sábado, parlamentarios de oposición pidieron a los senadores que no se dejen presionar por el Gobierno o por intereses empresarios el día en que se votará la acusación constitucional contra Piñera. Para que prospere se necesita que dos tercios de los 43 senadores voten a favor, por lo que la oposición tendría que lograr al menos cinco votos del oficialismo para lograr su objetivo. (Especial)