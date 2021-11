Torneo Las Cañas: Su orgullo juega en dos equipos

“‘No me gustaría estar en el lugar de “El Pelado”’, me decían. Pero yo los invitaría a todos a estarlo”, relató Santiago Alonso Del Conte. Él ex jugador de Atlético, además de seguir jugando de manera amateur en el torneo de Las Cañas, también dirige a dos equipos de damas. Tan prolija fue la tarea de ambos, que llegaron por el mismo lado del cuadro a las semifinales.

“Ver a tus dos equipos, a los que entrenás hace un par de años, luchando ahí arriba, para mí es un orgullo”, reconoció Alonso Del Conte. El DT les tapó la boca sanamente a aquellos que creyeron que la inesperada situación era negativa. “Me tomó de sorpresa porque en la última fecha del grupo se decidió. Encima, los partidos de cuartos de final fueron duros para los dos equipos”, contó “El Pelado”. “Esto es el fruto de trabajar todos los días. De enseñarles a dar pases con el borde interno del pie, de correr, de saber pararse en la cancha, de rematar. Toda esa sumatoria es lo que nos llevó a enfrentarnos”, analizó el técnico de Tropel F.C y La Fusión (ver resultado aparte).

Alonso Del Conte, de común acuerdo con sus dirigidas, optó por no estar en el banco en las semifinales. “A mí me pareció lógico no estar en ninguno. Llamé a los maridos de las chicas que las vienen a alentar casi todos los fines de semana y los llevé conmigo a los entrenamientos. Les fui indicando algunas cositas y me dieron una gran mano al estar ellos al frente”, agradeció “El Pelado”.

La única indicación que brindó fue lógica. Alonso del Conte, como todo director técnico de cualquier combinado, tiene una línea definida. “Les dije que yo entreno a los dos equipos por igual, les enseño lo mismo así que lo que debían hacer, era estar más atentas que nunca. Yo pongo mi impronta y las chicas van cumpliendo lo que les voy diciendo. Tenemos el mismo sistema, las mismas jugadas de córners, de lateral. Por eso es que la atención iba a ser fundamental para ganar”, indicó el hombre de 32 años.

“Durante el partido, más que nada estaba pensando que en las jugadas que iban al choque, vayan despacio y que no se lastimaran”, reconoció Alonso Del Conte que no pensó tanto en qué equipo sería el ganador. “Pensaba en que si una se caía, se levantaran entre ellas, que se ayudaran y respetaran al árbitro”, agregó. “Cumplieron a rajatabla lo que les pedí y se divirtieron”, celebró el DT. “El Pelado” seguirá acumulando anécdotas en Las Cañas porque el próximo sábado deberá enfrentarse con uno de sus equipos al que dirige su hermano. Será otra historia para contar.