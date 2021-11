Caso Dominé: El desarrollo del debate va camino a duras condenas

Cuatro de los siete acusados del crimen de Ana Dominé recibieron una avalancha de pruebas en su contra. De los otros tres, dos fueron perjudicados por una serie de indicios, y sólo uno podría estar tranquilo, ya que no hay elementos para condenarlo.

A lo largo del debate se sumaron evidencias para sostener la acusación de que los imputados integraban una banda que se habría dedicado a robar a comerciantes y empresarios con la modalidad de rompevidrios o salideras bancarias. Los jueces Dante Ibáñez, Fanny Suriani y Diego Lammoglia avanzaron rápidamente con el proceso que podría llegar a su fin esta semana.

El fiscal Carlos Sale acusó a todos de ser coautores de homicidio agravado y en los alegatos iniciales adelantó que solicitaráque se les dicte la prisión perpetua. “Estamos muy bien encaminados para que arribar a una condena. Las pruebas que se mostraron hasta ahora son categóricas”, señaló Patricio Char, representante de la querella.

1- El GPS

El taxi Fiat Palio que aseguran los investigadores que utilizaron los acusados tenía un GPS instalado. En las audiencias, un técnico explicó que se pudo establecer el recorrido que hicieron los sospechosos. Antes de que se cometiera el crimen, se pudo establecer que Raúl Greco buscó en ese auto a Edgard Visuara y a Federico “Loco Fede” Sánchez de sus casas. Luego estuvo en La Madrid al 1.300, donde la víctima tenía el negocio de ventas de bebidas. Después, según el aparato que fue analizado por los peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal, fue ubicada a metros del lugar donde se registró el crimen. Por último, después del hecho, volvió a la casa de los acusados.

“La investigación fiscal sostiene que Visuara circulaba en la moto, pero hasta el momento eso no se acreditó. Además, hemos presentado testigos que aseguraron que estuvo con ellos el día y el horario en el que se produjo el crimen”, señalaron Javier Lobo Aragón y Aníbal Paz. “Lo único que pedimos es que haga Justicia por Dominé y por los acusados”, agregaron.

2- La confirmación

El propietario del taxi Juan Suárez confirmó en la audiencia que él alquilaba el vehículo y que había decidido instalar un GPS para realizar un control de su movimiento. Además, aclaró una y otra vez que él solo le alquilaba el taxi a Grecco.

3- El guante

En la escena del hecho, personal de la división Homicidios, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Jorge Dib encontró un guante negro. Sospecharon que uno de los delincuentes lo podría haber utilizado para romper el vidrio de la camioneta durante el asalto que terminó con la muerte de Dominé.

Se lo analizó y los peritos encontraron material biológico para realizar pericias de ADN. Se tomaron muestras a todos los imputados y el resultado indicó que Cristian “Pety” Godoy había usado ese elemento.

“La obtención del perfil genético mayoritario a partir de las muestras, es treinta y siete mil cuatrillones de veces más probable si las muestras procedieran de Godoy que si procedieran de un individuo tomado al azar de la población”, detalló el genetista Ángel Rubio Mas. Ninguno de los defensores objetó la prueba.

“Hay sospechas de la participación de mi defendido, pero todavía no existe ninguna certeza para llegar a una condena. Estamos ante un juicio complejo, de un hecho grave, pero hay que esperar hasta su finalización”, indicó Manuel Pedernera, defensor de “Pety”. “Con toda modestia, el partido no terminó y estamos expectantes de lo que pueda ocurrir”, agregó.

4- El testimonio

Después de muchas idas y vueltas, Cinthia Villavicencio, la testigo clave en la causa y que se encuentra en un programa de protección, confirmó todo lo que había dicho y contó cuál había sido la participación de cada uno de ellos en el hecho por el que están acusados.

Otro dato importante: desvinculó a Brian Leguizamón al señalar que ella se refería a Zenón Leguizamón, el padre del imputado que también tienen numerosos antecedentes. “Ellos decían que iban a ‘trabajar’ siempre en la (avenida) Alem. Trabajar para ellos es robar. Me entero de este hecho por (Exequiel) Tous, con quien tenía mucha confianza”, aseguró

5- Las cámaras

Los investigadores y los peritos señalaron que del análisis de las cámaras de seguridad lograron determinar que Sebastián “Hormiga” Quiroga y Tous realizaron tareas de vigilancia en otra moto.

6- Duras palabras

“Puedo decir sin ningún problema que las personas que atacaron a mi mamá fueron esas tres personas (señaló a Visuara, Godoy y Sánchez). Sus rostros me quedaron grabados en la mente y no me los voy a olvidar nunca”, dijo Lucas Quesada, el único testigo presencial del hecho.

7- Sin importancia

Los testigos ofrecidos por los acusados no llegaron hasta ahora a cambiar el rumbo del debate. El presidente del tribunal, Ibáñez, hasta llegó a molestarse por los dichos de algunos, ya que estaban llenos de contradicciones y rozaban el falso testimonio. El único que salió favorecido fue Leguizamón. No sólo lo desincriminó la testigo clave al decir que ella nunca lo había señalado a él, sino que varias personas confirmaron que él realizó las compras en el local de Dominé para festejar su cumpleaños. En la acusación se sostiene que el podría haber realizado tareas de inteligencia para la banda.

“Entendemos que no hay ninguna prueba en su contra. Esperemos que sea absuelto”, concluyó su defensor Camilo Atim Antoni.