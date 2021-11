Rosario: la soja cerró en alza, impulsada por las subas en Chicago

La onda expansiva de las subas de los granos que se registraron en el mercado de Chicago llegó hasta la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), y motivó que también en este mercado cierren en alza.

Por la tonelada de soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, la oferta generalizada entre las fábricas alcanzó los U$S 350; U$S 3 por encima de la mejor oferta de ayer. En pesos alcanzaba los $ 35.000 la tonelada.

Respecto del maíz con entrega inmediata, la oferta cerró estable a $ 20.000 la tonelada, mientras que en moneda extranjera se pactó a U$S 200 y a U$S 202.

Por el maíz de la cosecha 2021/22, la mejor oferta con descarga en marzo del año que viene se mantuvo U$S 197; abril y mayo, U$S 195; y junio y julio a U$S 180.

En cuanto al trigo con entrega disponible se ofrecieron $ 24.000 la tonelada, mismo valor que ayer.

Para diciembre, la oferta mejoró U$S 5 hasta los U$S 245; enero, U$S 248; febrero, U$S 252; marzo, U$S 255; y junio, U$S 257.

Por último, el girasol cerró a U$S 430 la tonelada.