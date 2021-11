Cartas de lectores VI: una voz que clama en el desierto

Soy una docente jubilada que clama en el desierto por respuestas que nunca llegan, tanto de Anses como de la Justicia. Durante 33 años aporté a la Anses para poder recibir mi jubilación y disfrutar de esta etapa de la vida. Pero, lamentablemente no es así; numerosos reclamos judiciales, apelaciones, nulidades y medidas cautelares (en ambos organismos) no llegan a “visibilizar” tanto sufrimiento que está acompañados de serios problemas de salud de quien subscribe. El silencio también es una clara respuesta a quienes estamos “’invisibilizados”, y duele mucho esta situación, sobre todo en este contexto de “descuentos indebidos por alimentos de un 35% del bruto y en hijos mayores de edad”. Es una clara vulneración de mis derechos que reclamo desde el 2017, como jubilada y en mi único sustento. Han pasado cuatro años. Cuando la Justicia es lenta, no es Justicia.

Beatriz Martínez Loza

