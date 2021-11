Cartas de lectores III: choque de dos proyectos

Luego de leer la extensa carta del lector José Emilio Gómez, de fecha 05/11, donde dice, y quizás tenga razón, que los gobiernos no tienen tanto poder para enfrentar a los monopolios, oligopolios, liberalismo, etc. etc. Pero tengo mis dudas al respecto. Ejemplo: sin ir más lejos, un poder del Estado como lo es la Legislatura tucumana, a la que se le envían cartas documento, denuncias, presentaciones hechas en la Justicia, la gran mayoría publicadas en LA GACETA, requiriéndole a su presidente, hoy gobernador interino, que informe a los tucumanos cuántas personas trabajan en la Legislatura más cara del país, cuántos asesores, cuántos asesoran a cada legislador, etc. etc., sin embargo hasta la fecha nada se sabe aún. Todo guardado bajo siete llaves. Mientras tanto el pueblo sigue aportando. Por lo expuesto, cabe preguntarse: ¿en qué quedamos entonces, estimado lector Gómez? ¿Son más poderosos los monopolios o el Estado?

Fernando R. Franco

Pasaje Einstein 1.015

San Miguel de Tucumán