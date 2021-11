Cartas de lectores II: tragedia vial

El domingo 17, Día de la Madre, siendo las 19 horas aproximadamente, por la primera cuadra del barrio Marti Coll de Yerba Buena, se dirigía al almacén el señor Reyes Gutiérrez, quien fue atropellado por un motociclista que iba a toda velocidad y dio con tanta violencia en su cuerpo que le causó heridas de consideración. Fue socorrido por su hijo que lo trasladó al Centro de Salud, donde permaneció en estado crítico durante nueve días. Falleció el 26 de octubre de 2021. Me pregunto: ¿Quién controla esa zona? ¿Qué hace la comisaría que está allí? En Tucumán el que conduce una moto o un auto no respeta al transeúnte, anda a toda velocidad transgrediendo la legislación que establece que las personas tienen prioridad al cruzar la calle. Sólo sé que causó un gran dolor en la familia. Era un gran señor en todos los aspectos, no merecía que un asesino al volante haya causado la muerte. ¡Quiero que se haga Justicia! Si es que existe.

Ana Barrionuevo

Manzana H Casa 30 Barrio CGT

San Miguel de Tucumán