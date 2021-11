“Nosotros queremos que todos trabajen, pero otros quieren que los empresarios puedan despedir”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que su Gobierno impulsa medidas para que todos trabajen y se lamentó porque otros están preocupados para que los empresarios puedan despedir sin pagar indemnización, en alusión a dirigentes de Juntos por el Cambio que impulsan proyectos para que se elimine el tradicional régimen de resarcimiento por cesantía laboral.

“Nosotros estamos preocupados para que todos trabajen, pero otros están preocupados para que los empresarios puedan despedirlos sin pagar indemnización, no es todo lo mismo”, aseguró esta tarde el presidente Alberto Fernández en el partido bonaerense de Moreno, donde recorrió empresas conducidas por mujeres en el Parque Industrial local, mantuvo un encuentro con beneficiarias del Programa Mi Pieza y encabezó un acto en el Teatro Roma.

El mandatario pidió salir a explicarles “a nuestros vecinos y nuestras vecinas que no es todo lo mismo, que cuando uno pone una boleta o la otra en la urna no sale el mismo país”. “Hay que decirles que no queremos volver atrás al tiempo donde los dólares se fugaban y nuestros bolsillos se vaciaban, al tiempo donde un jubilado tenía que elegir entre pagar sus medicamentos o pagar la tarifa de la luz. No queremos volver a ese tiempo”, remarcó.

“Tenemos que tener la convicción de que estamos gobernando para que el trabajo vuelva y sea bien remunerado, para que todos tengan su casa, para que vivir dignamente no sea un privilegio, sino que sea un derecho, para que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, para eso trabajamos día a día”, afirmó.

“Yo estoy preocupado para ver cómo peleo con los acreedores para pagarles lo menos posible y el que tomó la deuda tomó más deuda para pagarle a esos acreedores en perjuicio de todos nosotros, no es todo lo mismo, y eso hay que explicarlo, porque lo que está en juego es cómo queremos que sea la Argentina”, señaló.

Y expresó que "algunos representan los intereses de los poderosos. Ésos son los que nos endeudaron en un minuto y medio y cuando la plata no les alcanzó fueron al FMI a pedir más plata para devolvérsela a los banqueros, no para que la Argentina crezca. Y nos dejaron el país sumido en una profunda crisis social y económica".

“Nosotros no representamos a los que especulan, representamos a los empresarios que invierten y dan trabajo, producen y exportan y pagan sus impuestos. A esos empresarios les decimos que sí, y a los especuladores les decimos basta”, subrayó Fernández en un acto con militantes.